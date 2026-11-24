Ecco come prenotare

Anche quest’anno il Policlinico di Messina aderisce alla Vitiligine Week, promossa dalla SIDeMaST, Società Italiana di Dermatologia e Malattie Sessualmente Trasmesse. Sabato 28 novembre, per tutta la mattinata, gli specialisti dell’Unità di Dermatologia, diretta dal prof. Fabrizio Guarneri saranno a disposizione dei cittadini per visite e consulenze gratuite, al Padiglione H, quarto piano.

È possibile prenotare chiamando il Numero Verde gratuito 800226466, attivo dal lunedì al sabato dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 18 (esclusi i giorni festivi).

I pazienti avranno la possibilità di confrontarsi con medici specialisti con l’obiettivo di favorire una maggiore consapevolezza della malattia e dell’importanza di un monitoraggio specialistico regolare per mantenerla sotto controllo. Come lo scorso anno, le consulenze saranno aperte anche agli adolescenti (12-17 anni), che dovranno essere accompagnati da un genitore o da chi ne fa le veci.

La vitiligine è una malattia cronica e non contagiosa della pelle che causa chiazze bianche ben definite dovute alla perdita o al malfunzionamento dei melanociti, le cellule che producono melanina.

In Sicilia sono circa 26.400 le persone che convivono con la vitiligine, di cui il 18% sotto i 20 anni.

“L’adesione alla Vitiligine Week – sottolinea la direttrice generale Elvira Amata – rappresenta un’ulteriore occasione per ribadire l’impegno del nostro Policlinico nella promozione della salute e nella prevenzione, attraverso iniziative concrete di sensibilizzazione e di vicinanza ai cittadini. Aprire le porte dell’Azienda a visite e consulenze gratuite significa offrire un’opportunità di informazione, ascolto e orientamento, favorendo una maggiore consapevolezza rispetto a una patologia che può incidere significativamente sulla qualità della vita, anche dal punto di vista psicologico e relazionale”.