Porto di Tremestieri, lavori verso la ripresa? “Un successo grazie all’impegno di Salvini”

Il senatore Nino Germanà critica le dichiarazioni di alcuni amministratori locali

MESSINA – La Bruno Teodoro Spa va verso la ripresa della costruzione del porto di Tremestieri, un progetto strategico cruciale per la città di Messina e l’intera Sicilia. La decisione coraggiosa di acquisire il ramo d’azienda della Nuova Co.Ed.Mar. Srl da parte di Bruno Teodoro Spa il 27 settembre ha segnato un passo fondamentale verso il completamento di questa importante opera.

Il senatore messinese Nino Germanà, vicepresidente del Gruppo Lega e segretario in commissione Trasporti a Palazzo Madama, sottolinea l’importanza di questo risultato e ringrazia il vicepremier Salvini per la sua visione positiva e costruttiva. Germanà critica alcuni amministratori locali per le loro dichiarazioni temerarie, sottolineando che è giunto il momento di riconoscere l’impegno e i meriti di chi ha contribuito concretamente al successo di questo progetto. “Mi sarei aspettato un ringraziamento da parte di alcuni amministratori locali che, invece – ha dichiarato Germanà – provano solo ad intestarsi benefici e meriti che non hanno”.

“Il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Salvini – chiosa Germanà – è stato il promotore incrollabile di questa iniziativa. In poco più di due mesi, ha istituito un tavolo tecnico, riunito tutte le parti interessate, e con dedizione ha garantito i fondi necessari per un totale di 42 milioni di euro, in collaborazione con la Regione siciliana. Questo sforzo non solo supera le sfide burocratiche del passato, ma segna un punto di partenza cruciale per lo sviluppo della regione, un successo reso possibile dall’arduo lavoro del vicepremier Salvini. Che crede e promuove la politica del fare, costruttiva e positiva, e che vede il Ponte come l’opera necessaria per la crescita e il riscatto del Sud”.