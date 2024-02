Pranzo di condivisione e accoglienza. E la scuola di Itala diventa una grande famiglia

Momento comunitario all'Infanzia e alla Primaria per alunni, docenti e dirigente, con la partecipazione del sindaco e dell'assessore

ITALA – Nella frenesia quotidiana della vita scolastica, è facile dimenticare che la scuola non è solo un luogo di apprendimento ma anche una comunità, una grande famiglia in cui studenti, insegnanti e dirigenti condividono esperienze e momenti preziosi. La scuola dell’Infanzia e Primaria di Itala ha avuto l’opportunità di riscoprire questo senso di comunità, aggiungendo alcuni posti a tavola per ospitare ospiti speciali. In un’atmosfera di gioia e condivisione, è stata organizzata l’accoglienza per la dirigente Maria Elena Carbone, giunta insieme alla vicepreside Cettina Muzio, al sindaco Daniele Laudini e all’assessore Luciano Di Leo, per un pranzo con gli alunni e i docenti.

Un momento condiviso, andato oltre il semplice pasto; che ha rappresentato un’occasione per rafforzare i legami all’interno della scuola. Gli sguardi luminosi degli alunni e i sorrisi soddisfatti degli “ospiti” hanno reso evidente l’importanza di tali occasioni. Oltre alla gratitudine per il cibo condiviso, è stata evidenziata dalla dirigente la sensazione di connessione e appartenenza che ha reso il pranzo un momento ancora più prezioso. Un grazie particolare è andato alle cuoche per lil pranzo preparato con cura e dedizione. Il loro lavoro non solo ha soddisfatto i palati, ma ha anche contribuito a creare un’atmosfera calorosa e accogliente che ha reso questo momento ancora più speciale.