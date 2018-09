Fd'I, Enrico Livio: Non sono il portavoti di nessuno, solo di me stesso

L’avv. Enrico Livio,candidato alle amministrative dello scorso giugno, nella lista di Fratelli d’italia, con riferimento alle dichiarazioni del dott. Giuseppe munao’ pubblicate ieri 13.09.u.s., riguardanti il partito Fratelli d’italia replica: “e’ doveroso da parte mia precisare qiuanto segue”:

Premesso che la scelta di candidarmi alla scorsa tornata elettorale e’ il frutto di un rapporto di stima che mi lega agli onn. Ella Bucalo e Elvira Amata, le quali lo scorso maggio, dopo avermi illustrato il loro progetto politico, non ho potuto fare altro che condividerne il percorso decidendo di contribuire personalmente a far crescere sul territorio gli ideali del partito di cui faccio parte.

Detto cio’ prendo le distanze da quanto affermato dal collega Munao’ sottolineando che non ho sottoscritto alcun documento, (fatto pervenire ai vertici nazionali di Fratelli d’italia) e di cui non conosco nè i contenuti nè i sottoscrittori, questo e’ il messaggio palesato leggendo l’articolo.

Come sempre accade dopo una tornata elettorale e’ normale, quasi fisiologico, che ci siano dei malumori soprattutto nel caso in cui non si ottengo i risultati sperati, ma cio’ a mio avviso non deve creare malumori ma anzi rafforzare notevolmente la convinzione che si debba fare sempre meglio per il bene comune.

Ribadisco pertanto, con fermezza che “ non sono il porta voti di nessuno” se non di me stesso, nel mio piccolo le 218 preferenze ottenute in campagna elettorale sono il frutto di un impegno personale, professionael e sociale che da tempo porto avanti in maniera limpida e cristallina con coloro i quali mi interfaccio.

Preciso, infine, che avrei gradito dal collega Munao’ essere informato di queste dichiarazioni piuttosto che vedere associato il mio nome ad una iniziativa da me sconosciuta.

Tanto mi era dovuto per dovere di cronaca.

Un caro saluto

Avv. Enrico livio