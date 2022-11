Premio Industria Felix: alla Liberty Lines l'Alta Onorificenza di bilancio - Tempostretto

Ha ritirato il premio Ginetta Di Vita: "Questa è la conferma che lavoriamo nella giusta direzione"

Liberty Lines ha ricevuto la prestigiosa Alta Onorificenza di Bilancio in una cerimonia tenutasi all’Università Luiss Guido Carli di Roma, nell’ambito del Premio Industria Felix – L’Italia che compete. Il riconoscimento è stato conferito alla Liberty Lines perché risulta “tra le top imprese per performance gestionale e affidabilità finanziaria Cerved dei settori logistica e trasporti”.

Il premio è stato ritirato da Ginetta Di Vita, direttore amministrativo e finanziario dell’azienda: “Siamo particolarmente orgogliosi di aver ricevuto questo riconoscimento in merito alla performance gestionale e affidabilità finanziaria del nostro bilancio nell’anno 2020, quando il nostro settore è stato duramente compito dagli effetti del Covid. Questa alta onorificenza di bilancio ci conferma che stiamo lavorando nella giusta direzione e ci impone di cercare di fare sempre meglio per il futuro”.

La terza edizione del Premio Industria Felix- L’Italia che compete si è svolta alla presenza del ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano, della sottosegretaria alle Imprese e al Made in Italy Fausta Bergamotto e del vice presidente di Confindustria Vito Grassi. L’evento che premia le imprese più competitive e affidabili d’Italia è organizzato dal trimestrale di economia e finanza Industria Felix Magazine, in supplemento con Il Sole 24 Ore, in collaborazione con Cerved, Università Luiss Guido Carli, A.C. Industria Felix e con il sostegno di Confindustria.