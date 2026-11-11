Premio Unvs, l’atleta messinese Andrea Busà premiato a Roma

Tre giovani talenti siciliani sul podio del premio Unvs "Studenti sportivi… studenti vincenti" al Salone d'Onore del Coni

ROMA – Anche la Sicilia ha lasciato il segno nella cerimonia di premiazione delPremio Nazionale “Studenti sportivi… studenti vincenti”, svoltasi il 6 novembre scorso nel prestigioso Salone d’Onore del CONI, a Roma. Tra i quindici vincitori dell’edizione 2026, figli di soci o soci essi stessi delle sezioni UNVS di tutta Italia, ben tre sono siciliani: Andrea Busà, Riccardo Musumeci e Giorgia Schepis. Ciascuno ha ricevuto dalle mani del Presidente nazionale UNVS, prof. Francesca Bardelli, il premio di 500 euro, tra gli applausi dei dirigenti e dei soci presenti.

I tre siciliani premiati

Andrea Busà (sezione di Messina) è un campione di atletica leggera paralimpica (Atletica Savoca e Fc Contesse) ed è alla seconda partecipazione consecutiva alla cerimonia romana: lo scorso anno era stato premiato da studente delle scuole elementari, quest’anno è salito sul palco da studente delle scuole medie, a conferma di un percorso di crescita costante sia sportivo sia scolastico. “Tornare qui a Roma per il secondo anno di fila è un’emozione indescrivibile. Lo scorso anno ero un bambino delle elementari, oggi sono uno studente delle medie e sono ancora più orgoglioso. Dedico questo premio alla mia famiglia, ai miei allenatori e ai miei compagni di scuola.”

Riccardo Musumeci (sezione di Carlentini), nuotatore paralimpico Fisdir che gareggia per la Polisportiva Augusta, è stato premiato tra gli studenti delle scuole medie e ha ricevuto anche la menzione speciale del Premio “Edoardo Mangiarotti”. “Ricevere un premio così importante in un luogo storico come il Salone del CONI mi ha emozionato tantissimo. In acqua e a scuola cerco di dare sempre il massimo, e questo riconoscimento mi dà ancora più voglia di continuare a impegnarmi.”

Giorgia Schepis (sezione di Francofonte), pugile dell’Asd Pilli Boxe, studentessa delle scuole medie, si è aggiudicata la menzione speciale del Premio “Gian Paolo Bertoni”. Un riconoscimento che arriva a coronamento di un periodo straordinario, culminato con il titolo di vicecampionessa italiana ai campionati assoluti di Foggia. “Sono felicissima ed emozionata. Dopo il risultato di Foggia, questo premio è una soddisfazione enorme, che condivido con la mia società, il mio maestro e i miei genitori. Dimostra che sport e studio possono andare davvero di pari passo.”

La cerimonia a Roma

Durante la cerimonia, condotta con brillantezza dalla giornalista Chiara Fabrizi, che ha assistito il Segretario Generale Unvs Nino Muscarà, ogni premiato ha raccontato esperienze, sacrifici e aspirazioni. I tre siciliani si sono distinti per la maturità e la determinazione con cui hanno parlato del proprio percorso, confermando la filosofia che da dodici anni guida l’Unvs: valorizzare i giovani capaci di fare dello sport uno strumento di crescita senza rinunciare alla qualità della formazione scolastica.

A Roma erano presenti il vicepresidente vicario nazionale, Filippo Muscio, i dirigenti nazionali Piero Risuglia (membro della commissione di disciplina), Egidio Emmi (membro del collegio dei probiviri) e Gaetano Caserta, membro del consiglio direttivo e tutti appartenenti alla sezione Santa Tecla. L’Unvs Sicilia esprime il proprio plauso ai tre giovani atleti, alle loro famiglie, alle società sportive e alle sezioni di Messina, Carlentini e Francofonte, che hanno saputo accompagnarli in questo percorso, portando in alto il nome dell’isola in una delle giornate più significative del calendario associativo.