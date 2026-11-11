Ladro di auto in fuga da Patti a Messina, arrestato 22enne dopo folle inseguimento in viale Europa

Gli agenti sono riusciti a fermare il giovane di Giarre e a restituire l'auto rubata poco prima al proprietario

Agenti della Polizia di Stato hanno arrestato un 22enne originario di Giarre per i reati di furto aggravato, resistenza a pubblico ufficiale, fuga pericolosa e danneggiamento di beni dello Stato.

I fatti risalgono alla notte tra mercoledì 4 e giovedì 5 novembre scorsi, quando l’uomo è stato intercettato da una pattuglia delle Volanti a bordo di una Fiat 500 Abarth rubata poco prima a Patti.

Il proprietario dell’auto se l’era vista portare via sotto gli occhi intorno alle 23 quando, insospettito dalla sirena di un allarme prima e dal rombo di uno scarico sportivo poco dopo, si era affacciato al balcone di casa da cui aveva visto due uomini dileguarsi a bordo della sua Abarth e di un altro veicolo.

Grazie alla tempestività con cui la vittima di furto ha segnalato quanto accaduto al Numero Unico di Emergenza 112, immediate sono scattate le ricerche che hanno portato all’individuazione della Fiat 500 in corrispondenza dell’uscita autostradale di Messina Giostra.

I poliziotti delle Volanti hanno inseguito l’auto rubata sino all’uscita Messina Centro imboccata dal 22enne a folle velocità. L’uomo ha infatti cercato di seminare i poliziotti dando il via ad un pericoloso quanto inutile inseguimento lungo il viale della Marina Russa, percorrendo il quale ha più volte speronato la Volante, e lungo il viale Europa, imboccato contromano a rischio di uno scontro frontale con le poche auto presenti, vista l’ora.

Decisivi, a quel punto, due autotrasportatori, ironia della sorte catanesi come il fuggitivo. A bordo dei propri mezzi pesanti, notando sirene e lampeggianti e intuendo la situazione, hanno prontamente affiancato i mezzi e bloccato la carreggiata. Con la strada chiusa, non avendo altra strada alternativa, il conducente ha finalmente fermato l’auto fuggendo a piedi. È stato raggiunto dopo un breve inseguimento dai poliziotti e arrestato.

Al termine del giudizio direttissimo, l’arresto è stato convalidato e il giovane è stato portato in carcere. Il complice è in fase di individuazione, mentre la 500 è stata restituita al proprietario nel corso della stessa notte.