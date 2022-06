Primarie del centrosinistra, Caterina Chinnici: "Ascolto e amore per la mia terra" - Tempostretto

Presentata oggi la candidata del Pd alle presidenziali. Barbagallo: "Convinti della nostra scelta"

PALERMO – “Ascolto, empatia, inclusività, amore per la mia terra, la Sicilia, per i siciliani, per le donne e per i nostri giovani, ben formati ma ancora costretti a lasciare la Sicilia per emergere”. Queste le prime parole di Caterina Chinnici, l’europarlamentare scelta dal Pd quale candidata alle primarie del centrosinistra in Sicilia nel corso della sua prima conferenza stampa oggi a Palermo, assieme al segretario regionale Anthony Barbagallo.

“Abbiamo ascoltato i sindacati e il mondo delle imprese, più tardi gli amministratori e i dirigenti locali. E in questi giorni – ha detto Chinnici – continueremo a farlo, a partire da giovedì nel Catanese per una serie di riunioni e confronti analoghi con le province della Sicilia orientale”

“Siamo convinti della nostra scelta su Caterina Chinnici – ha detto Barbagallo – con cui vogliamo vincere le primarie e cercando di allargare sempre più il campo, guardando anche ad Azione, Italia Viva e +Europa con l’obiettivo di governare la Sicilia e mandare a casa Musumeci e il centrodestra”.