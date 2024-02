Pro Loco Messina Sud, Francesco Greco è il nuovo presidente

Subentra a Ivan Tornesi, che ha concluso il suo secondo mandato

MESSINA – Francesco Greco è il nuovo presidente della Pro Loco Messina Sud e subentra al posto di Ivan Tornesi, che ha concluso il suo secondo mandato. Questo è quanto reso noto dall’associazione al termine del terzo congresso che si è tenuto nella parrocchia di San Paolino, a Mili Marina.

Tornesi ha ringraziato i consiglieri uscenti e tutti coloro che lo hanno coadiuvato in questi anni nella realizzazione di numerose iniziative e progetti: quelle dove la Pro Loco Messina Sud è stata tra le associazioni promotrici e quelle dove è stata coinvolta come partner insieme ad altre associazioni, alle quali non ha mai fatto mancare il proprio supporto e contributo. E’ stato ricordato, partendo dalle attività più recenti, il ruolo svolto: per la nascita del Coordinamento per la tutela della Chiesa Normanna di Mili, del Comitato Ex Sanderson e del Progetto Ycaros per la gestione del bene confiscato alla mafia di Mili Marina; per l’organizzazione della rassegna delle Notti d’estate nelle Chiese Italo Greche con l’apertura in rete di sette siti storici della provincia messinese; per il progetto CUFU e per i Patti di Comunità con gli alunni dell’Istituto Comprensivo Catalfamo; per l’ideazione e lo sviluppo dell’itinerario dell’antica Via del Dromo; per l’ideazione e la realizzazione di itinerari e passeggiate nei villaggi collinari; per le attività di gestione dei servizi di fruizione e valorizzazione dello spazio multifunzionale di Villa Melania a Pistunina; per l’organizzazione dell’evento Cultural Day a Mili San Pietro; per l’organizzazione di aperture domenicali e in rete tra i siti culturali di Villa Melania, Forte Cavalli di Larderia e il Museo del Grano di San Filippo Superiore.

Dopo la relazione del Presidente uscente, sono seguiti i saluti dei rappresentanti delle istituzioni locali, delle associazioni, dei comitati e degli Istituti Scolastici del territorio della zona sud, con i quali la Pro Loco Messina Sud ha costruito reti e partenariati. Sono intervenuti in ordine: Liana Cannata (Assessore alle Politiche Giovanili del Comune di Messina), Filippo Grasso (Consulente Nazionale Unpli per il Turismo e docente di Analisi di Mercato nei corsi di laurea in Turismo dell’Ateneo Peloritano), Davide Siracusano (Presidente della II Circoscrizione), Antonio De Luca (Deputato dell’assemblea della Ragione Siciliana), Angelo Cavallaro (Dirigente dell’istituto Comprensivo Catalfamo del Villaggio CEP), Sebastiano Busà (Coordinamento associativo per la tutela della Chiesa Normanna di Mili e Ctg Lag Proteggiamo La Natura di Mili San Pietro), Manuela Minutoli (Pro Loco Messenion), Nino Bebba (Museo del Grano di San Filippo Superiore), Franca Sciliberto (Consigliera della I Circoscrizione), Peppe De Luca (Associazione Giampilieri 2.0), Fabrizio Mure’ (Messina Ciclabile), Mauro Occhino (Comitato Vallata di Larderia), Bruno Rodi (Associazione Ionio) e Antonio Tuzza (Circolo Umberto Fiore).

In quasi tutti gli interventi, oltre al ringraziamento alla Pro Loco Messina Sud per il lavoro svolto, è stata rilanciata la grande opportunità di avere una associazione Pro Loco per la promozione e valorizzazione turistica del territorio della zona sud di Messina. E in generale è stato sottolineato che l’associazionismo offre uno spazio di partecipazione politica e confronto con le Istituzioni locali, senza il quale il territorio dei villaggi della zona sud di Messina risulterebbe culturalmente, socialmente ed economicamente più depresso. A tal proposito è stato ricordato il ruolo svolto dalla Pro loco Messina Sud nell’indirizzare l’azione politica e amministrativa locale, in particolare sul finanziamento di alcuni interventi per la tutela e la fruibilità di siti come Villa De Pasquale e la Chiesa di S.Maria di Mili.

Le Pro Loco costituiscono un Presidio di prossimità, ponendosi come punto di riferimento strategico delle politiche di programmazione condivisa con il territorio messinese sui temi del turismo delle radici, sui cammini, sulla DMO. La mattinata è proseguita con l’avvio delle operazioni elettorali, che si sono poi concluse con l’elezione del nuovo consiglio direttivo, composto da Francesco Greco Presidente, Oriana Crea Vice Presidente, Alberto La Spada, Luigi Fileti, Salvatore Maressa, Enzo Calabrò e Ivan Mirko Stanislao Tornesi consiglieri: questi ultimi con il ruolo di Segretario e Tesoriere dell’associazione.