Produttività e welfare aziendale, c’è l’accordo tra Fisascat Cisl e Confcommercio Messina

Coprirà vari settori come il commercio, il turismo e i servizi e include disposizioni per incentivi fiscali e bonus legati alla produttività

MESSINA – Un importante accordo quadro territoriale per la provincia di Messina volto a favorire le imprese locali e i loro dipendenti è stato sottoscritto tra Fisascat Cisl Messina e Confcommercio Messina. Questo accordo copre vari settori come il commercio, il turismo e i servizi e include disposizioni per incentivi fiscali e bonus legati alla produttività. Tra questi, aspetto nuovo, ci sono i servizi di welfare che le aziende possono mettere a disposizione dei lavoratori come, ad esempio, servizi di educazione ed istruzione integrativi di mensa, buoni shopping e buoni pasto, attività di natura ricreativa come ludoteche, centri estivi ed invernali, concerti, eventi, spettatori teatrali, oppure borse di studio a favore di familiari ma anche servizi di assistenza sociale, anche domiciliare ai familiari anziani, disabili, non autosufficienti.

“Questo tipo di accordo – sottolinea la segretaria generale della Fisascat Cisl Messina, Maria Manna – comporta l’applicazione di aliquote fiscali ridotte sui redditi legati ad aumenti di produttività, rendendoli finanziariamente vantaggiosi sia per i datori di lavoro che per i lavoratori. Un modo per dare maggiore reddito spendibile sul territorio e valorizzare anche l’impegno dei lavoratori nelle rispettive aziende alimentando il senso di appartenenza”.

“Un momento importante in cui ci è sembrato doveroso adeguarsi ed essere precursori in quella che riteniamo possa essere una buona pratica che deve essere presa a modello da tutti – ha detto il presidente di Confcommercio Messina, Carmelo Picciotto – Siamo contenti che finalmente anche in Sicilia si possa dare più fiducia e più risorse ai collaboratori che sono veramente degni di pregio. Siamo certi che tanti ci seguiranno”.