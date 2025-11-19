La prof. Malgorzata Wasniewska nuova presidente della Siedp

Primaria della Pediatria del Policlinico di Messina, dirigerà la Società italiana endocrinologia e diabetologia pediatrica

La professoressa Malgorzata Wasniewska, direttrice dell’Unità Operativa Complessa di Pediatria del Policlinico di Messina, è la nuova presidente della Siedp – Società Italiana di Endocrinologia e Diabetologia Pediatrica.

La nomina è avvenuta in occasione del XXV Congresso Nazionale, tenutosi a Riva del Garda (Trento) dal 13 al 15 novembre 2025.

Professoressa ordinaria di Pediatria al Dipartimento di Patologia Umana dell’adulto e dell’età evolutiva, autrice di oltre 400 pubblicazioni scientifiche su riviste internazionali indicizzate, Wasniewska vanta una carriera accademica di rilievo internazionale. Coordinatrice di molti progetti nazionali ed internazionali in ambito endocrinologico pediatrico, attiva organizzatrice di iniziative di valorizzazione, consultazione e condivisione della ricerca, svolge anche attività assistenziale in Pediatria del Policlinico di Messina, che dirige dal 1 novembre 2022.

La sua attività all’interno della Siedp ha radici profonde, già dal 1999 quando ha preso parte come socio, per proseguire poi con diversi incarichi all’interno del Direttivo della Siedp, come referente regionale per l’Endocrinologia pediatrica in Sicilia, responsabile e coordinatrice di diversi Gruppi di studio e co-autrice di diversi Pdta (Percorso diagnostico terapeutico assistenziale) nazionali sotto l’egida della Siedp. Dal 2002 è inoltre membro dell’European Society for Paediatric Endocrinology (Espe).

La Siedp punta a rafforzare la collaborazione scientifica e assistenziale tra i soci, valorizzando il ruolo dei gruppi di studio e promuovendo progetti di ricerca condivisi, mirando inoltre a potenziare le collaborazioni internazionali con l’Espe e con le altre Società Scientifiche Pediatriche e di Endocrinologia anche dell’adulto.

Prevista la diffusione e l’adozione nazionale delle Linee Guida Nazionali Siedp, così come delle migliori pratiche cliniche e la creazione di una rete di consulenza per le patologie endocrine e diabetologiche rare. Infine grande attenzione è riservata al coinvolgimento dei giovani specialisti e alla collaborazione con le associazioni dei pazienti, per migliorare l’assistenza e la qualità di vita delle famiglie.