Progetto "Liberi di scegliere”: un confronto a S. Teresa di Riva in attesa della legge - Tempostretto

Tra gli ospiti, Roberto di Bella, presidente del Tribunale dei Minorenni di Catania, e la senatrice Vincenza Rando, già vicepresidente nazionale di “Libera”

S. TERESA – “Liberi di scegliere”, tema del convegno organizzato nei giorni scorsi dal Lions Club di Santa Teresa di Riva, ha offerto un’opportunità di conoscenza e di approfondimento del progetto ministeriale mirato a tutelare i minori, cresciuti in contesti malavitosi, con percorsi di inclusione sociale e lavorativi. Gli interventi di Roberto di Bella, presidente del Tribunale dei Minorenni di Catania, e della senatrice Vincenza Rando, già vicepresidente nazionale di “Libera” e componente della 7.ma Commissione permanente, hanno evidenziato come in pochi anni il protocollo governativo, sostenuto da “Libera”, da cinque ministeri, dalla Dia e sovvenzionato dalla Cei, in atto abbia permesso a oltre cento giovani e alle loro famiglie di sperimentare una nuova vita; mentre è stato già avviato un percorso parlamentare per farla diventare legge.

Anche Giuseppe Ciulla, presidente dell’Ordine Regionale degli Assistenti Sociali, ha sottolineato l’importanza del confronto tra agenzie educative, con l’ottica dell’acquisizione di ulteriori competenze pluridisciplinari professionali. Inoltre, Francesco Suria, vice presidente dell’Ordine degli Avvocati di Messina, ha evidenziato gli aspetti legati agli strumenti normativi per la gestione delle problematiche connesse alla devianza minorile.

Infine, Enrico Interdonato, psicologo, e Maria Baronello, assistente sociale, hanno testimoniato il forte impegno e le grosse difficoltà delle due categorie professionali nell’operare sul campo.

I lavori, introdotti e moderati da Giovanna Sampiero, socia del Club, ha visto le testimonianze di Vincenza Famulari, docente dell’I.I.S. “Caminiti Trimarchi” ed Enza Interdonato, dirigente dell’I.C. “S.Teresa di Riva”, validi per collegarsi al tema della dispersione scolastica.

Nella sintesi conclusiva, Andrea Donsì, presidente della 3^ Circoscrizione ha aperto il fronte per una possibile iniziativa che, attraverso il coinvolgimento delle istituzioni territoriali competenti e delle associazioni, e partendo da un monitoraggio più approfondito delle problematiche del disagio minorile, provi ad avviare un’azione comune di prevenzione a supporto delle famiglie.

Hanno porto i saluti al numeroso pubblico, formato da assistenti sociali, avvocati, rappresentanti del mondo della scuola e delle associazioni, il presidente del Lions Club, Roberto Crisafulli, l’assessore del Comune di S. Teresa di Riva, Gianmarco Lombardo e il presidente di Zona 8, Isidoro Barbagallo.