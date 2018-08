Faro Superiore, da oggi la festa per Santa Maria Assunta. Domenica processione

La Comunità di Faro Superiore rinnova la devozione e si stringe attorno alla sua Patrona S. Maria Assunta.

Da oggi a domenica 26 agosto 2018, a Faro Superiore (Messina), si terranno i solenni festeggiamenti in onore della Patrona.

Anche quest'anno la Comunità di Faro Superiore festeggia la sua Patrona, S. Maria Assunta e lo fa con la gioia di sempre, quella stessa che si tramanda fin dai tempi antichi, da una generazione all'altra.

Il calendario dei festeggiamenti riguarda prima di tutto l'appuntamento religioso che vedrà il proprio culmine domenica 26 agosto, mentre particolarmente ricco è il programma delle manifestazioni civili, voluto fortemente dal Comitato per i Festeggiamenti, presieduto dal Parroco Don Filippo Lucianetti.

Tra le serate organizzate meritano attenzione i seguenti appuntamenti:

oggi e domani dalle ore 20:00 Torneo di briscola (campetto parrocchiale, iscrizioni alla pagina fb "Festa Madonna Assunta - Faro Superiore"),

22 (mercoledì) ore 21:30 - Spettacolo Musicale a cura dell'Associazione "Faro per Fare" (campetto parrocchiale)

Il 23 (giovedì) ore 21:30 - "La Corrida - dilettanti allo sbaraglio" (campetto parrocchiale, iscrizioni alla pagina fb "Festa Madonna Assunta - Faro Superiore").

L'appuntamento del 24 (venerdì) si preannuncia già un evento, a partire dalle ore 20 avrà luogo "La III° Sagra dei Maccheroni alla norma e vinu du Faru", musica, danze, sorteggi e premiazione "Festa Giovani AGFA"

Sabato 25 giorno della vigilia, alle ore 16.30 "Pomeriggio in allegria", festa degli Aquiloni, nutella party e mostra fotografica storica dell'abitato di Faro Superiore, a cura della Pro Logo "Il Casale del Faro", (Largo Galatti).

Come da tradizione alle ore 21:30, avrà luogo in Piazza Chiesa il Concerto della locale Banda "Giuseppe Verdi" diretta dal Maestro Antonio Costanzo, a seguire spettacolare pantomima pirotecnica de "U Cavadduzzu e l’Omu Sabbaggiu", (campetto parrocchiale)

Domenica 26 agosto "A Festa da Madonna".

Il giorno più sentito e più bello in assoluto per Faro Superiore. Questo è il giorno in cui ci si ritrova tutti insieme come un unica e grande Famiglia, a festeggiare "La dolce Sentinella" che, nella notte del 1536, con la sua prodigiosa apparizione, svegliò la guardia della milizia dell'allora "Casale del Faro", mettendo in allarme tutto il Villaggio attraverso le campane che, miracolosamente suonarono da sole, sventando così l'assalto ad ogni razzia da parte dei pirati. Ma oltre ad essere simbolo di Fede, è simbolo di Identità ed Appartenenza. Questo è il giorno in cui si mescolano i sentimenti più profondi custoditi nel cuore di ogni Farese in Patria e all'estero, si ride, si piange, ma soprattutto si prega e ci si affida a Lei "La Veloce Soccorritrice". Il momento più bello in assoluto di tutta la Festa sarà come sempre la Solenne Processione del Fercolo dell'Assunta portato a spalla dai Devoti Portatori che, partendo dalla Chiesa alle ore 19:00 sfilerà per le vie di tutto il Paese, al termine della quale, i Festeggiamenti saranno conclusi dall'affascinante spettacolo Pirotecnico, nell'incantevole scenario dello Stretto, eseguito dalla ditta Arigo' intorno alle ore 24.