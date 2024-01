Progressioni verticali al Comune di Nizza, qualifica superiore per sette dipendenti

La soddisfazione dell'Amministrazione

NIZZA DI SICILIA – “Con grande soddisfazione oggi, finalmente sette dei nostri dipendenti comunali hanno firmato le loro progressioni verticali”. La soddisfazione è quella degli amministratori comunali di Nizza di Sicilia, mentre gli impiegati interessati sono: Teodoro Santisi dalla categoria C è passato alla D; Nancy Ciccarello, Sentineri Maria Luisa e Di Nuzzo Nunziata sono passate da categoria B a cat. C; Santo Carella Giovanna Sparacino e Agatina Bruno sono passati da cat. A a cat. B. “A loro sono stati rivoti “i più sentiti auguri”, da parte del sindaco e di tutti gli amministratori “per il meritato traguardo e il grazie per il loro impegno, la disponibilità, e la professionalità profusi in questi anni”.