Prolunghe con nastro isolante e prese domestiche in cantiere, ditta sospesa a Messina

Anche lavoratori in nero impiegati nei lavori. Multe salate per l'impresa

Lavoro nero e sicurezza non garantita. E’ quel che l’Ispettorato del Lavoro ha trovato in due cantieri controllati tra Messina e provincia. I controlli hanno portato alla sospensione di un imprenditore e del cantierei.

Nel primo cantiere era impiegato un lavoratore in nero su 3. La ditta è stata quindi sospesa e dovrà pagare 2500 euro di ammenda oltre a quasi due mila euro per il lavoratore irregolare.

Fili volanti e prese “agricole”

A preoccupare gli ispettori però è stata soprattutto la sicurezza del cantiere dove ovunque c’erano

prolunghe elettriche danneggiate e riparate con nastro isolante, e prese elettriche di tipo domestico.

Le sanzioni irrogate ammontano in questo caso ad oltre 6 mila euro. La ditta dovrà mettere il cantiere in regola, prima di riprendere i lavori.

Lavoro nero e ponteggi non protetti

Nel secondo cantiere mancavano ii parapetti in alcuni punti dei solai e del vano ascensore: 3 mila euro la “multa”.