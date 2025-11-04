Promozione, il Città di Villafranca supera per due reti a zero il Mistretta

Settima giornata e settima vittoria per il gruppo biancoverde. In gol Scattareggia e Assenzio, Taranto pare un rigore

La sfida in programma per la settima giornata del campionato di Promozione tra Città di Mistretta e Città di Villafranca si è risolta in favore degli ospiti. La truppa di mister Caragliano resta al comando, e a punteggio pieno, nel girone B. Ventuno i punti sin qui conquistati frutto di sette vittorie, nessun pareggio e nessuna sconfitta. Quindici le reti segnate, quarto miglior attacco in coabitazione con Lascari – Cefalù che è anche la prima inseguitrice a diciassette punti. Miglior difesa del torneo con una sola rete subita.

Nella giornata di domenica al “Salvatore Lentini” di Mistretta è maturato il sesto clean sheet stagionale con il portiere Taranto a metterci personalmente i guantoni parando un rigore nel secondo tempo. La sfida era stata già messa in discesa dal Città di Villafranca con la rete nella prima frazione di Scattareggia. Nel secondo tempo l’ha chiusa Assenzio incornando una punizione dalla trequarti scodellata in area da Ferraù. Prossimo impegno per i biancoverdi mercoledì sera ore 21 al “Sorbello Stadium” di Bisconte per l’andata dei sedicesimi di finale di Coppa Italia Promozione contro il Valdinisi.