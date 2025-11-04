 Promozione, il Città di Villafranca supera per due reti a zero il Mistretta

Promozione, il Città di Villafranca supera per due reti a zero il Mistretta

Simone Milioti

Promozione, il Città di Villafranca supera per due reti a zero il Mistretta

martedì 04 Novembre 2025 - 08:57

Settima giornata e settima vittoria per il gruppo biancoverde. In gol Scattareggia e Assenzio, Taranto pare un rigore

La sfida in programma per la settima giornata del campionato di Promozione tra Città di Mistretta e Città di Villafranca si è risolta in favore degli ospiti. La truppa di mister Caragliano resta al comando, e a punteggio pieno, nel girone B. Ventuno i punti sin qui conquistati frutto di sette vittorie, nessun pareggio e nessuna sconfitta. Quindici le reti segnate, quarto miglior attacco in coabitazione con Lascari – Cefalù che è anche la prima inseguitrice a diciassette punti. Miglior difesa del torneo con una sola rete subita.

Nella giornata di domenica al “Salvatore Lentini” di Mistretta è maturato il sesto clean sheet stagionale con il portiere Taranto a metterci personalmente i guantoni parando un rigore nel secondo tempo. La sfida era stata già messa in discesa dal Città di Villafranca con la rete nella prima frazione di Scattareggia. Nel secondo tempo l’ha chiusa Assenzio incornando una punizione dalla trequarti scodellata in area da Ferraù. Prossimo impegno per i biancoverdi mercoledì sera ore 21 al “Sorbello Stadium” di Bisconte per l’andata dei sedicesimi di finale di Coppa Italia Promozione contro il Valdinisi.

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Premi qui per commentare
o leggere i commenti

Altre dalla home

Da Raqmar di Grimaldi al film su Scianna di Andò, un Festival nel segno della qualità VIDEO
Omicidio di Capizzi, parla il vero bersaglio: “Volevano spararmi dopo una lite”
Milazzo. Scappa ad un posto di blocco e investe due auto in sosta, arrestato 26enne
Tempostretto - Quotidiano online delle Città Metropolitane di Messina e Reggio Calabria
Editrice Tempo Stretto S.r.l.

Salita Villa Contino 15 - 98124 - Messina

Marco Olivieri direttore responsabile

Privacy Policy

Termini e Condizioni

Contatti e info
info@tempostretto.it

Telefono 090.9412305

Fax 090.2509937 P.IVA 02916600832

n° reg. tribunale 04/2007 del 05/06/2007

Preferenze Privacy

Questo sito è associato alla

badge_FED