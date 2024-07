Promozione. La Messana ingaggia il centrocampista Cristian Ferraù

Il mancino classe 1998 può giocare sia da mezzala che da play davanti la difesa

MESSINA – L’Usd Messana 1966 comunica l’ingaggio del centrocampista Cristian Ferraù per la stagione 2024/2025. Mancino naturale con spiccate doti tecniche, il classe 1998 possiede le caratteristiche ideali per giostrare sia come play davanti alla difesa che come mezzala di centrocampo. Protagonista con diverse maglie tra Serie D ed Eccellenza, torna in riva allo Stretto legandosi alla Messana e mettendosi fin da subito a disposizione del tecnico Cosimini.

Cresciuto nel vivaio del Città di Messina, Cristian Ferraù si mette subito in mostra a partire dalla categoria Giovanissimi sino alla Juniores passando per la formazione Allievi. Le sue doti tecniche attirano l’attenzione di molteplici club tra cui il Catania che lo preleva nella stagione 2014/2015. In maglia rossoblù il classe 1998 si mette in luce con la formazione Allievi sino alle convocazioni in Primavera. Nell’estate 2015, dopo aver partecipato al ritiro della prima squadra etnea a Torre del Grifo, viene prelevato in prestito con diritto di riscatto dal Torino. Dopo la prestigiosa esperienza in granata, Ferraù inizia il suo percorso in prima squadra con la maglia del Paceco, con cui nella stagione 2017/2018 colleziona 17 presenze nel girone I di Serie D prima di far ritorno in riva allo Stretto.

L’anno successivo, infatti, il centrocampista diventa un punto cardine del Città di Messina promosso in Serie D. Il suo contributo è decisivo nella salvezza dei giallorossi con cui mette a referto un gol e due assist in 26 presenze totali. Dopo le esperienze, in Eccellenza, con Sancataldese e Santa Croce, nell’estate 2020 il centrocampista si trasferisce a Barcellona Pozzo di Gotto alla corte della Nuova Igea Virtus. Nella stagione 2021/2022 Cristian Ferraù inizia la stagione con l’US Mazara prima del trasferimento, a novembre, nel campionato d’Eccellenza toscana con l’Atletico Piombino. Il suo rientro in Sicilia coincide con la chiamata del Città di Taormina. Con la compagine jonica il centrocampista scende in campo in 34 occasioni contribuendo alla causa con due gol e sette assist. Nella scorsa stagione nuova esperienza in Toscana con la maglia della Colligiana prima del ritorno, a dicembre 2023, all’US Mazara.

