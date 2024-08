Promozione. La Messana ingaggia il peloritano Antonio Ventra

Cresciuto nel Gescal esplode alla Valdinisi dove diventa uno dei migliori under del torneo

MESSINA – La Messana 1966 comunica l’ingaggio dell’attaccante Antonio Ventra per la stagione 2024/2025. Il classe 2003 è un nuovo volto dell’attacco giallorosso, messinese di nascita, e cresciuto calcisticamente nel Gescal, club che lo ha visto esordire giovanissimo in Prima Squadra nella stagione 2020/2021 interrotta per Covid.

Rimane in biancoverde anche l’anno dopo collezionando 20 presenze ed 1 rete in Promozione. Nel 2022 si trasferisce alla Valdinisi che nel biennio successivo lo consacrerà tra i migliori “under” del torneo. Trenta presenze nella prima stagione in biancorosso con 7 reti all’attivo. Numeri che lievitano vistosamente nell’ultima annata in cui Ventra viene impiegato in 34 partite tra campionato e coppa con ben 20 reti realizzate complessivamente.

