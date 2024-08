Scatenata la Messana: ingaggiati Crifò, Tricamo e Arena

Confermati Misiti, Barbera e Bonasera. Nello staff tecnico Tracuzzi (preparatore atletico), Isgrò (preparatore portieri) e Cosimini (collaboratore)

MESSINA – Prosegue l’allestimento della rosa della Messana che giocherà nel prossimo campionato di Promozione. La società nelle ultime settimane si è data da fare sia tra gli over che con gli under, diverse conferme, e anche completando ufficialmente lo staff tecnico.

Francesco Crifò classe 1996 è un innesto di valore per la rosa di mister Cosimini in vista del prossimo campionato. Oltre alle importanti qualità tecniche unite alla duttilità tattica, Crifò porta in dote una dose d’esperienza d’assoluto prestigio, considerando le tante stagioni vissute anche in Serie D ed Eccellenza. Nato a Barcellona Pozzo di Gotto il 10/5/1996, Francesco Crifò cresce nei settori giovanili della sua città natale con le maglie di Calcio Giovanile Igea, Igea Virtus e Promosport Barcellona. Dopo la lunga trafila dalla categoria Esordienti sino a quella Allievi, inizia il suo percorso in prima squadra a partire dalla stagione 2013/2014. Gioca un triennio importante con l’Igea Virtus culminato con la vittoria del campionato d’Eccellenza nel 2015/2016. La promozione in Serie D coincide con il suo esordio nel massimo torneo dilettantistico. Nella stagione 2016/2017 colleziona sei presenze con la compagine barcellonese nel girone I di quarta serie. Terminata questa parentesi, nell’annata successiva, è grande protagonista in Promozione con il Pro Tonnarella raggiungendo anche la doppia cifra realizzativa. Numeri che gli valgono il ritorno in Eccellenza con le maglie del Terme Vigliatore nel 2018/2019 e del Città di Sant’Agata nella prima parte del 2019. A dicembre, infatti, torna a Barcellona Pozzo di Gotto per contribuire alla vittoria del campionato di Promozione. Nel 2020/2021 indossa ancora la maglia dell’Igea Virtus in Eccellenza. Nel campionato successivo viene ingaggiato dalla Jonica, per poi trasferirsi nel gennaio 2022 alla Pro Mende in Promozione. Nel 2022/2023 sposa la causa Milazzo ottenendo grande continuità in campo nel campionato di Eccellenza. Dopo un anno ai box per un problema fisico, è pronto a rimettersi in gioco e offrire il suo contributo in maglia Messana.

In rosa anche Tricamo e Arena

Il mamertino Stefano Tricamo una lunga carriera quella del difensore centrale iniziata nei settori giovanili di Villafranca, Folgore, Giovanile Milazzo e Milazzo, club quest’ultimo che lo ha visto esordire nel campionato Berretti nel 2010/2011. L’anno successivo si trasferisce al Due Torri per disputare il campionato di Eccellenza, collezionando 22 presenze nella prima stagione tra i grandi. Vince il campionato nel 2012/2013 con 25 presenze e 1 rete, diventando un elemento imprescindibile per il club siciliano. In Serie D con il Due Torri mette a referto 74 presenze in tre campionati di quarta serie. Nel 2016/2017 ritorna al Milazzo in Eccellenza chiudendo la stagione con 29 presenze e 2 gol all’attivo. Breve parentesi al Messina ad inizio 2017 e 3 apparizioni in Serie D con la biancoscudata. Nel mercato invernale veste la maglia del Città di Sant’Agata in Eccellenza, rimanendo in biancoazzurro fino al 2019 e facendo registrare 34 presenze in 18 mesi. Ritorna al Milazzo, ancora in Eccellenza, all’inizio della stagione 2019/2010, vissuta a metà tra la città del Capo e l’Igea 1946. Nel 2021/2022 colleziona 18 presenze e 1 rete con la Nebros in Eccellenza prima di trasferirsi nel 2022/2023 al Monforte.

Per l’attacco arriva Anthony Arena. Il classe 2000, a dispetto dell’età, può vantare già un importante curriculum maturato a cavallo tra Eccellenza e Promozione. Il suo profilo rappresenta un innesto di valore per la rosa agli ordini di mister Cosimini. Per Arena si tratta di un gradito ritorno, avendo indossato la maglia giallorossa già nella stagione 2017/2018. Abile nell’interpretare molteplici ruoli sul fronte d’attacco grazie alla sua velocità unità alle qualità tecniche, Anthony Arena cresce nel settore giovanile del Messina Sud disputando tre stagioni nella categoria Giovanissimi. Le sue prestazioni lo rendono uno dei giovani più interessanti nel panorama della città dello Stretto e viene prelevato dal Città di Messina che lo fa esordire nella categoria Allievi. La prima esperienza nel calcio dei grandi arriva nella stagione 2017/2018 proprio in maglia Messana, impegnata nel campionato di Promozione. Il salto in Eccellenza, invece, coincide con il passaggio dell’attaccante in provincia. L’esordio nel massimo campionato dilettantistico regionale avviene nella stagione 2018/2019, nel corso della quale indossa prima la maglia del Milazzo per poi trasferirsi al Palazzolo. Nell’annata successiva approda al Città di Sant’Agata, sempre in Eccellenza, prima di fare ritorno al Milazzo con cui, dopo una parentesi alla Nebros, riesce a ritagliarsi ampio spazio tra il 2021 e il 2023. L’estate scorsa il calciatore torna a calcare i campi del campionato di Promozione. Nella passata stagione, infatti, Arena dà il suo contributo in termini di presenze e gol con le maglie di Valdinisi e Valle del Mela.

Conferme tra i giovani

Riconferme dei calciatori Antonino Misiti, Giuseppe Bonasera e Cristian Barbera per la stagione 2024/2025. Tutti e tre vestiranno la maglia della Messana per il terzo anno consecutivo.

Misiti è un autentico jolly a disposizione di Giuseppe Cosimini. Classe 2002, cresce calcisticamente nel settore giovanile della Reggina. Impiegabile tanto a centrocampo quanto sulla linea difensiva, il messinese conta 5 apparizioni in Serie D con la maglia del San Luca. Dopo una breve parentesi al Paternò, nel 2021 si trasferisce al Milazzo in Eccellenza. Dal 2022 si lega alla Messana.

Sulla linea mediana i peloritani potranno ancora contare su Giuseppe Bonasera, classe 2001 formatosi nei settori giovanili di Reggina, Messina e Arezzo. Dopo una proficua esperienza al Camaro in Eccellenza, nel 2019 è il Messina a concedergli una chance tra i grandi e Bonasera colleziona 7 presenze nel campionato di Serie D. Nella stagione successiva il trasferimento al Città di Taormina, prima di approdare alla Messana nel 2022/2023 e fornire il proprio contributo per la vittoria del campionato di Promozione. In Eccellenza, nella scorsa annata, 23 le presenze collezionate.

Il terzo nome riguarda la zona offensiva, con la duttilità e la rapidità di Cristian Barbera. L’attaccante classe 2003 veste la maglia della Messana dal dicembre 2022 dopo l’esperienza al nord Italia e i 32 gol segnati con l’Under 19 del Morazzone nel 2021/2022. Tra i protagonisti del campionato di Promozione vinto nel 2022/2023 con 6 reti messe a segno, Barbera nella scorsa stagione si è confrontato per la prima volta con il torneo di Eccellenza venendo impiegato con continuità e realizzando 3 reti.

Definito lo staff tecnico che affiancherà Cosimini

Esperienza e grande affidabilità per il ruolo di Preparatore Atletico, che viene affidato a Lillo Tracuzzi: per lui si tratta di un ritorno, avendo già collaborato con la Messana nella stagione 2021/2022. In precedenza esperienze nei campionati professionistici con il Football Club Messina e nei tornei di Eccellenza e Promozione con Camaro e Città di Messina. Nelle ultime stagioni ha ricoperto il ruolo di responsabile della preparazione atletica del settore giovanile del Camaro prima e successivamente, lo scorso anno, all’ACR Messina che ha preso parte con le sue formazioni ai campionati nazionali.

L’allenatore dei portieri della Messana sarà Claudio Isgrò che, nonostante la giovane età, può già vantare numerose esperienze a livello cittadino e provinciale, molte delle quali proprio al fianco di mister Giuseppe Cosimini, con cui ha collaborato nelle passate stagioni nei settori giovanili di Camaro e Acr Messina. Staff completato da Ivan Cosimini nel ruolo di collaboratore tecnico della Prima Squadra: il giovane allenatore originario di Milazzo ha recentemente conseguito l’abilitazione UEFA C.

