Orazio Vittorio è sil secondo colpo di mercato della Fc Jonica

La FC Jonica completa il reparto dei portieri. L'ultimo colpo di mercato porta il nome di Orazio Vittorio, 36enne che per l'appunto è stato aggregato alla squadra neo promossa in Eccellenza seguendo la linea guida societaria che e' quella di valorizzare prima tutte le risorse che il comprensorio propone. L'estremo difensore inoltre, ha un curriculum ricco di trascorsi in categorie importanti ed una carriera ricca di soddisfazioni.

Cresciuto nel settore giovanile dello Sportinsieme Santa Teresa nel '97 approda al Camaro in Eccellenza rimanendo per tre stagioni. Poi il salto in serie D con la Sancaltaldese. Due anni nel centro nisseno ed il rientro nello Sportinsieme nel 2002/03. Poi due stagioni ancora col Camaro in Eccellenza prima di approdare nel Villafranca, stessa categoria. Poi un biennio a Capo D'orlando in Promozione e rientro l'anno dopo a Camaro in Eccellenza. Nel 2009 militanza nel Taormina in Eccellenza ed a seguire Nuova Igea in promozione. Poi decide di dedicarsi alla propria attività e si diletta nel ruolo di centravanti in categorie minori nelle fila dello Sparagona', S. Alessio, Antillese ed in ultimo il Casalvecchio dove centra la promozione in seconda categoria con record di punti. Adesso giunge la chiamata della squadra della propria cittadina che e' una vera e propria scommessa rimettendosi in gioco all'età di 36 anni in una categoria alle porte del professionismo, che lui conosce benissimo.

Ad accogliere ed a presentare il nuovo arrivato è stato il preparatore dei portieri, prof. Peppe De Pietro che per l’occasione ha affermato quanto segue: "Arriva un portiere di spessore e personalità. Insuperabile nelle uscite è capace di giocare e lanciare con i piedi. E' il profilo ideale per far crescere il nostro giovane campioncino Andrea Gugliotta e confrontarsi con il bagaglio tecnico di Luca Potenza per quello che si preannuncia un reparto completo e solido. Il sottoscritto lavorerà per far sì che i suoi portieri siano il punto di forza e di esempio per il gruppo ed il fiore all'occhiello della società ".



Gli fanno seguito le parole del neo acquisto: "Eessere chiamato a questa età a far parte di un progetto così ambizioso fa enormemente piacere. Mi metterò a disposizione della squadra e dei compagni di reparto conferendo la mia esperienza ".