Promozione. Pokerissimo del Città di Villafranca all’Orlandina

I biancoverdi a punteggio pieno dopo sei giornate nel girone B, mister Caragliano: "Prestazione superlativa, merito di tutti"

Prosegue senza sosta il cammino di sole vittorie del Città di Villafranca. La formazione biancoverde tirrenica ha iniziato il campionato di Promozione con sei vittorie su sei incontri nel girone B. Nel pomeriggio di ieri, allo stadio comunale “Daniele Fagnani” di Villafranca Tirrena, è toccato all’Orlandina soccombere in modo netto. La formazione nebroidea tra l’altro era una di quelle accreditate della vittoria finale del girone alla vigilia del torneo e al momento lotta ai piani alti della classifica per un posto ai playoff. Nulla comunque ha potuto l’Orlandina contro la formazione di mister Caragliano che ha dominato andando a segno cinque volte e senza subire reti. Un cammino come detto di sei vittorie su sei in campionato, con tredici gol fatti e uno soltanto subito.

Nella sfida valida come sesta giornata del campionato, nel 3-5-2 locale hanno trovato spazio Taranto, Pecora, Laquidara, Ferraù, Pereira, Trimboli, Alessandra, Arigò, Errante, capitan Rando e Presti. A sbloccare la gara ci pensa Alessandra, il raddoppio è firmato Errante e la terza rete arriva già nel primo tempo con Alessandra che firma la sua personale doppietta. Nella ripresa ancora Villafranca a fare la voce grossa con le reti che arrotondano il risultato del capitano Rando e di Salamone, subentrato dalla panchina.

Queste le parole del tecnico Niko Caragliano al termine della sfida: “Alla vigilia sapevamo che l’Orlandina è una squadra candidata a vincere il campionato. I ragazzi hanno offerto una prestazione superlativa sotto i punti di vista caratteriale, tecnico, tattico, difensivo e offensivo. Il segreto del successo? Ho sempre detto che siamo tutti utili, infatti ha segnato Salamone entrando dalla panchina. Siamo a punteggio pieno, ma per arrivarci si lavora dall’estate con i tempi giusti, e di questo ringraziamo la società, poi è importante la preparazione in settimana e forgiare il gruppo. Tutti in questo momento stanno dando una grande mano, dalla società al magazziniere”.