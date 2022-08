Prosegue il Crowdfunding per il Messina. Sciotto ringrazia i tifosi - Tempostretto

Oltre 500 tifosi sparsi in tutto il mondo hanno sinora contribuito al Crowdfunding per il rilancio del Messina Calcio. Il messaggio di Pietro Sciotto ai tifosi

Continua il Crowdfunding per il rilancio del Messina Calcio, operativo sulla piattaforma Eppela, raggiungibile a questo link. L’adesione dei tifosi è stata sin qui entusiasmante, anche se dopo lo sprint iniziale che in poco tempo ha fatto sfiorare alla raccolta fondi la cifra di 40.000 Euro, c’è stato un rallentamento. L’obiettivo dei 100.00 Euro si è fatto perciò più lontano e, per poterlo raggiungere, c’è bisogno di un deciso rilancio del Crowdfunding.

Facciamo tutti la nostra parte per il rilancio del Messina Calcio

Tempostretto sta facendo la sua parte, così come Dario Carbone che ha subito supportato l’iniziativa e Domenico Abbriano di Universo Messina, che sta moltiplicando gli sforzi per il successo della raccolta fondi. Spetta adesso ad altre realtà imprenditoriali far sentire la loro voce. Così come sarebbe quantomai utile il rinnovato impegno dei tifosi sparsi in tutto il mondo.

Il ringraziamento di Pietro Sciotto

Nel frattempo il Presidente del Messina, Pietro Sciotto, ha voluto ringraziare di persona tutti coloro che hanno versato il loro, piccolo o grande, contruibuto economico. Il messaggio è stato pubblicato sulla piattaforma Eppela e di seguito lo riproponiamo integralmente:

“Ringrazio di cuore gli oltre 500 sostenitori che hanno offerto il loro contributo al Crowdfunding per il rilancio del Messina Calcio, proposto da un gruppo di tifosi, con, in prima fila, Dario Carbone e Domenico Abbriano di Universo Messina, e sostenuto dal quotidiano online Tempostretto. E’ importante per me aver sentito il calore di tanti messinesi che da tutte le parti del mondo hanno manifestato concretamente il loro inscindibile legame con il Messina.

Trasmette una grande forza osservare la mobilitazione e il coinvolgimento di così tante persone. Ed è davvero entusiasmante la fiducia dimostrata verso un progetto sportivo che mira a recuperare e rilanciare l’orgoglio di una gloriosa tradizione calcistica.

La strada da percorrere in questa direzione è tanto appassionante quanto impegnativa. Io e il mio staff ce la stiamo mettendo tutta per partire con il piede giusto e permettere alla squadra di disputare un campionato che ci possa regalare le giuste soddisfazioni.

Con l’aiuto di tutti ce la faremo.”