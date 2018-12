Natale 2018, proseguono gli appuntamenti in città. Ecco cosa c'è in programma

Proseguono gli appuntamenti promossi dall’Amministrazione comunale per il Natale e le festività di fine anno, che prevedono il seguente programma.

Da mercoledì 26 sino a domenica 30, dalle 18 mostra “Natale con i Pupi” a Palazzo Zanca.

Mercoledì 26, alle 18, la Via del Natale a San Filippo Superiore; alle 18, nella chiesa di Santa Caterina, concerto di Natale “Notti disiata”.

Giovedì 27, alle 18, nella chiesa di Spartà, U Pirsepiu; alle 18, nel Salone delle Bandiere, Shakespeare Sonnet; alle 19.45, nella Basilica Cattedrale, concerto di Natale (Ensemble Corale ed Orchestra); alle 20.30, nell’Auditorium del Palacultura, Natale in cabaret con i Viculu Strittu.

Venerdì 28, alle 20.15, nella chiesa di Santa Caterina, Gospel Laura Wilson & NU’ Movement.

Sabato 29, alle 18, a San Filippo Superiore, la Via del Natale; alle 18, ai mercati di Muricello, evento arte culinaria; alle 18.30, a Piazza Cairoli, The Gloria Vocal Quartet; alle 20, nella chiesa di San Nicola a Ganzirri, concerto “I Classici Insieme”.

Domenica 30, alle 19, nella chiesa Gesù e Maria delle Trombe, Trio Sinfony; alle 19.30, nella chiesa San Giovanni Battista Larderia Inferiore, Cantando il Natale; alle 18, al GAMM del Palacultura, Duo Alibrandi – Arena (violino e piano); alle 18, al mercato Muricello, concerto Musici e Cantori & Karaoke; alle 18, a San Filippo Superiore, la Via del Natale; alle 19, nella chiesa Santa Eustochia Annunziata, il Natale e le tradizioni.

Lunedì 31, a partire dalle 21.30, a Piazza Duomo, i Kunsertu Unavanta Luna, dj set Leo Lippolis e Dino Fiannacca Yanez, giochi pirotecnici offerti da Caronte & Tourist;

mercoledì 2 gennaio 2019, alle 20, nella Basilica Cattedrale, concerto dell’Epifania del “Coro Eugenio Arena”.

Giovedì 3 gennaio, alle 18.30, nella chiesa di Cumia Superiore, concerto “Il Natale e le Tradizioni”; alle 19, nel Santuario di Sant’Antonio, Trio Sinfony; alle 20.30, nell’Auditorium del Palacultura, “Operazione Kenya”;

venerdì 4 gennaio, alle 19, nella chiesa di San Giacomo Maggiore, “Cantannu lu Bamminu”.

Sabato 5, alle 18, arriva la Befana a Piazza Duomo; alle 20.30, nell’Auditorium del Palacultura, evento film “Giostra”.

Domenica 6 gennaio, alle 18, a San Filippo Superiore, La Via del Natale; alle 18.30, nel centro sociale del Cep, tombolata per i bimbi.

Lunedì 7, alle 20.30, nell’Auditorium del Palacultura, evento film “Il Pittore e la Santa”;

mercoledì 9, alle 19, a Villa De Pasquale, Shakespeare Horror Story Hotel.