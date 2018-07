Elezioni Dipartimenti, la Gea Universitas: "Io non voto perchè non scelgo"

Si svolgeranno mercoledi le elezioni dei Direttori dei Dipartimenti dell’Ateneo di Messina per il triennio 2018/2021. Anche negli anni scorsi l’Associazione Gea Universitas, ha manifestato la propria opposizione in merito alla scelta, adottata dall'amministrazione Universitaria, allora guidata dall’On. Navarra, di procedere con l’ulteriore ponderazione del voto degli studenti.

"Ricordiamo come il Prof. Navarra, abbia più volte lamentato pubblicamente lo scarso sostegno ricevuto dalla componente studentesca alla sua elezione avviando cosi una preannunciata e drastica riduzione del peso relativo al voto degli studenti- si legge nella nota- messa in atto senza porre in essere un dialogo costruttivo con la componente studentesca, e prescindendo completamente da ogni tipo di confronto su un tema di così delicata importanza. Alle scorse elezioni del Magnifico Rettore, che hanno visto trionfare il Prof. Cuzzocrea, la nostra Associazione ha lasciato ampia libertà di decisione agli studenti senza prendere una posizione netta, e ciò già consapevoli dello scarso peso loro attribuito".

Nei giorni precedenti alle elezioni l'associazione aveva incontrato entrambi i candidati ( Prof. Cuzzocrea e Prof. Stagno D’Alcontres ) ed entrambi avevano dichiaratodi voler intervenire in tempi brevi sul peso da attribuire al voto della popolazione studentesca.

"Ad oggi, con le imminenti elezioni dei Direttori dei Dipartimenti, nessun vertice d’Ateneo ha dichiarato volontà d’intenti nel voler avviare iter procedurali che portino ad una degna rappresentatività del corpo studentesco nella scelta di Rettore e Direttori di dipartimento. Infatti in tema si prevede che: "...Il voto degli Studenti, Dottorandi, Specializzandi e degli Assegnisti viene conteggiato nella misura del 30% del numero dei Rappresentanti delle suddette categorie nel Consiglio di Dipartimento", vale a dire sminuire, fino a render sostanzialmente nullo il peso degli stessi nel conteggio elettorale, previsione contraria a ogni principio democratico e da noi ritenuta inaccettabile. Con enorme dispiacere possiamo solo constatare che siamo l'unico Ateneo in Italia a prevedere una ponderazione di voto degli studenti così penalizzante in termini quantitativi, quando invece riteniamo e abbiamo sempre ritenuto questi ultimi "il cuore pulsante della nostra Università".