Psicologo fisso a scuola, sostegno ai genitori e percorsi affettivi: la ricetta per salvare l’educazione

L'intervento della professoressa Sara Guglielmo, insegnante di Matematica e Scienze a Messina

Riceviamo e pubblichiamo l’intervento della docente Sara Guglielmo, insegnante di Matematica e Scienze a Messina, sul tema della crisi educativa, del bullismo e delle responsabilità degli adulti.

Ogni volta che una giovane donna viene uccisa da un uomo che diceva di amarla, il dibattito torna sul patriarcato, sul maschilismo e sull’educazione affettiva nelle scuole. Non nego affatto il peso del patriarcato: le sue radici culturali sono profonde e alcune sue espressioni continuano a condizionare le relazioni. Ma, da insegnante, sento il bisogno di chiedere: siamo sicuri che il problema riguardi soltanto ciò che abbiamo ereditato dal passato? Non dovremmo interrogarci anche su ciò che oggi, come adulti, non riusciamo a trasmettere ai nostri figli?

Quando un giovane non accetta di essere lasciato, vive il successo della compagna come una sconfitta o pretende di controllarne la vita, possono emergere modelli di possesso, ma anche difficoltà nel riconoscere un limite e la libertà dell’altro. Non intendo formulare diagnosi di narcisismo né attribuire ogni violenza a una carenza educativa: le cause sono molteplici e la responsabilità è di chi la esercita. Ritengo però urgente parlare della responsabilità educativa degli adulti.

Quale ragione diamo ai nostri figli per fare fatica?

Abbiamo giustamente superato molti aspetti dell’educazione autoritaria, imparando ad ascoltare i bambini e a rispettarne la dignità. Ma nel prendere le distanze dall’autoritarismo, non abbiamo talvolta confuso l’autorevolezza con l’imposizione, il limite con la punizione, la fatica con una sofferenza da evitare?

Che cosa diciamo a un figlio che non vuole studiare? Gli spieghiamo che imparare significa diventare più libero, capace di comprendere il mondo e di pensare con la propria testa, oppure promettiamo soltanto un premio per un buon voto? Quando un compagno riesce meglio, lo aiutiamo a riconoscerne il merito senza sentirsi sminuito? Quando desidera qualcosa che non può ottenere, gli insegniamo che desiderare non equivale ad averne diritto? E quando sbaglia, lo aiutiamo ad assumersi la responsabilità del proprio comportamento?

Non penso alla fatica come mortificazione o al sacrificio fine a sé stesso. Penso all’impegno necessario per imparare, mantenere una promessa, correggere un errore, prendersi cura di qualcuno. Non dobbiamo insegnare ai figli a soffrire: dobbiamo insegnare che non tutta la fatica è inutile e non ogni frustrazione è un’ingiustizia.

La fatica, però, deve avere una ragione. Non basta dire a un figlio «devi studiare»: occorre mostrargli perché conoscere è un bene, perché esercitarsi lo rende più capace, perché mantenere una promessa dà valore alla parola data. Il sacrificio ha senso quando è orientato a qualcosa di buono, non quando diventa una prova di obbedienza cieca. E il successo non vale soltanto se si arriva primi: vale anche nella serietà con cui si percorre la strada.

L’educazione comincia prima della scuola

Un bambino arriva alla scuola primaria generalmente intorno ai sei anni. Ha già osservato come gli adulti affrontano la rabbia, rispettano le regole, parlano delle persone diverse e gestiscono i conflitti. Anche il nido e la scuola dell’infanzia sono importanti, ma la famiglia è generalmente il suo primo ambiente relazionale.

Non possiamo chiedere alla scuola di riparare da sola ciò che non è stato costruito negli anni precedenti. E non possiamo nemmeno lasciare i genitori soli davanti a difficoltà che spesso non sanno come affrontare. È qui che la responsabilità personale deve incontrare il sostegno della comunità.

Vorrei allora rivolgere una domanda ai genitori: che cosa state insegnando ai vostri figli attraverso il vostro modo di amarli? Li state aiutando a diventare autonomi o cercate di evitare loro ogni difficoltà? State trasmettendo il valore dell’impegno o soltanto quello del risultato? Riuscite a dire un no ragionevole, senza umiliare e senza cedere per timore della loro delusione?

Non sono domande per colpevolizzare. Molte famiglie educano con impegno in condizioni difficili. Ma amare profondamente un figlio non significa automaticamente aiutarlo a crescere: occorrono ascolto, coerenza, esempi e limiti comprensibili.

Il rispetto dell’altro si impara

Penso alla vicenda di Giulia Cecchettin e alle domande che ha sollevato: come può il successo della persona amata diventare una minaccia? Come può un rifiuto trasformarsi in pretesa di controllo? Il patriarcato aiuta a comprendere modelli culturali del possesso, ma l’educazione deve anche insegnare che l’altro non esiste per confermare il nostro valore.

Penso anche ai ragazzi vittime di bullismo perché considerati diversi: per aspetto, disabilità, difficoltà di apprendimento, provenienza, orientamento sessuale reale o presunto. Bullismo e femminicidio non sono fenomeni equivalenti, ma possono entrambi interrogarci sulla prevaricazione. Un compagno più bravo non ci toglie nulla. Una persona diversa non minaccia la nostra identità. Una persona che non ci ama non ci deve il proprio amore.

La mia proposta: la scuola sostenga anche le famiglie

Da insegnante, sono favorevole a un’educazione affettiva continuativa, non a interventi occasionali dopo un fatto di cronaca. In prima media lavorerò su conoscenza di sé, emozioni, regole e differenze; in seconda sulla storia dei ruoli sociali, sugli stereotipi e sul bullismo; in terza su consenso, confini, gelosia, controllo e relazioni anche digitali. Ma un progetto rivolto soltanto agli studenti sarebbe incompleto.

Propongo percorsi annuali di sostegno alla genitorialità, con incontri pratici guidati da pedagogisti e psicologi, fin dalla prima infanzia e accessibili anche alle famiglie più lontane dalla vita scolastica. Vorrei uno psicologo come presenza professionale stabile nella scuola pubblica, con ruoli definiti e collaborazione con insegnanti e servizi territoriali. Vorrei inoltre un sostegno psicologico facilmente accessibile attraverso il Servizio sanitario nazionale, integrato con la medicina generale: chiedere aiuto dovrebbe essere normale, non motivo di vergogna. Non tutte le difficoltà richiedono psicoterapia; tutti, però, dovrebbero sapere dove trovare ascolto e orientamento.

La scuola può accompagnare, rafforzare e sostenere; le istituzioni devono offrire strumenti e servizi. Ma la responsabilità educativa non può essere delegata: deve essere condivisa, senza che la scuola si sostituisca alla famiglia.

Quali adulti vogliamo formare?

Vogliamo figli sempre soddisfatti o persone capaci di affrontare anche le insoddisfazioni? Vogliamo proteggerli da ogni errore o aiutarli a imparare dagli errori? Vogliamo che siano sempre i migliori o che sappiano dare il meglio di sé, riconoscendo il valore altrui?

Non rimpiango la disciplina senza rispetto né il sacrificio senza significato. Vorrei recuperare la fatica come occasione di crescita, lo studio come conquista di libertà, la perseveranza come capacità di non arrendersi, il rispetto come riconoscimento della dignità dell’altro.

Forse non basta insegnare ai nostri figli come amare qualcuno. Dobbiamo aiutarli a diventare persone capaci di amare senza possedere, di desiderare senza pretendere, di perdere senza distruggere, di riuscire senza umiliare. E questo compito non comincia a scuola.

Il dono più grande che possiamo fare ai nostri figli non è un’esistenza senza ostacoli. È aiutarli a diventare persone capaci di affrontare la vita, rispettando la propria e quella degli altri.