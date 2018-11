Rifiuti in città. De Luca chiede scusa ma addossa le colpe al dg Iacomelli

Per la prima volta dalla sua costituzione, sette mesi fa, Messina Servizi deve affrontare un'emergenza rifiuti. Si sono accumulati ai lati dei cassonetti dal centro alle periferie e, in questi giorni, è in corso un lavoro straordinario per ripulire la città.

"Vi chiediamo scusa per i cumuli di 'monnezza' in giro per la città ma non è colpa degli operatori di Messina Servizi - dice il sindaco Cateno De Luca -. Gli attuali disagi nel giro di qualche giorno saranno superati e vi assicuro che, insieme al Consiglio di amministrazione, me ne occuperò personalmente per garantire un buon servizio. Nella qualità di socio unico di Messina Servizi, comunque, mi assumo tutta la responsabilità di questa situazione".

Ma di chi, allora, le reali colpe? "Purtroppo chi doveva programmare ed agire non lo ha fatto - prosegue De Luca - e tra qualche giorno, oltre a risolvere il problema, chiederò conto e ragione soprattutto in considerazione del costo annuale che sopportiamo per il suo ruolo". Il chiaro riferimento, pur senza mai nominarlo, è al direttore generale Aldo Iacomelli, pur se il ruolo di direttore operativo è ricoperto da Michele Trimboli.

Oltreché in città, pulizie straordinarie anche in piazza Unione Europea, dove domani, dalle 9.30, verranno ricordati i caduti di tutte le guerre, in occasione del centenario della fine della prima guerra mondiale. In caso di pioggia, la commemorazione sarà alla galleria Vittorio Emanuele.