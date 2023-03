Pums Messina. Il prolungamento del capolinea sud a Gazzi e l'idea tram - treno - Tempostretto

Un primo intervento possibile è la ricollocazione del capolinea sud del tram, più vicino alla stazione ferroviaria di Fiumara Gazzi

Attualmente per percorrere l’intero asse servito con il ferro all’interno del Comune di Messina, da Annunziata (Museo Regionale) a Giampilieri, è necessario passare dal tram al treno cambiando modalità a Messina Centrale o Gazzi fra la fermata tramviaria di Bonino-Zir e quella ferroviaria di Fiumara-Gazzi, percorrendo a piedi 400 metri lungo un percorso poco valorizzato.

Durante la co-progettazione del Pums (Piano urbano della mobilità sostenibile) con cittadini e portatori di interesse, il forum, di fronte alla scelta tra il semplice prolungamento del tram fino a Fiumara Gazzi e l’istituzione del tram-treno, ha scelto la seconda.

Il capolinea sud del tram

Il primo scenario prospettato dal piano è quello di prolungare la linea tranviaria a sud spostando l’attuale capolinea da Bonino-Zir a Fiumara Gazzi, creando un nodo di interscambio alla stazione ferroviaria. Tale opzione prevedrebbe però una rottura di carico, cioè la necessità del cambio di mezzo di trasporto. Si è quindi ipotizzata l’istituzione di un tram-treno unico che da Annunziata-museo arrivi a Giampilieri, una linea continua dove veicoli bivalenti servano l’intera tratta.

La proposta di intervento, che trova applicazioni in ambito estero ma non in Italia per un vuoto normativo specifico, dovrebbe essere scalabile in modo che un primo intervento di ricollocazione del capolinea possa poi evolvere in un sistema integrato nel momento in cui l’aggiornamento della normativa lo rendesse possibile.