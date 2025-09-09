“Quale futuro per l’Unione europea?”, il libro della messinese Letizia Salvo

La dottoressa di ricerca di Unime approfondisce i temi della partecipazione democratica e dell'Ue in un volume per Rubbettino

Qual è lo stato attuale della democrazia nel contesto dell’Unione europea? Il nuovo libro di Letizia Salvo, dottoressa di ricerca in Scienze politiche, Università di Messina, è una guida alla comprensione dei processi legati alla partecipazione democratica nell’Unione europea e agli strumenti a disposizione per poter essere cittadini attivi e propositivi della realtà sociale e politica contemporanea. Nel suo libro ‘Il futuro dell’Europa. Democrazia e partecipazione democratica nella governance dell’Unione europea”, edito da Rubbettino, la messinese Letizia Salvo offre una lettura lucida e appassionata del processo democratico europeo, distinguendosi per la capacità di intrecciare analisi giuridica, riflessione politica e attenzione alle dinamiche sociali, e proponendo una visione innovativa della partecipazione democratica.

In un’epoca di trasformazioni globali, la democrazia europea si trova a un bivio: da un lato, le pressioni esterne e interne che mettono alla prova la tenuta e la credibilità; dall’altro, le opportunità di rinnovamento offerte da nuove forme di partecipazione rivolte ai cittadini europei. In questo contesto, l’Unione europea gioca un ruolo cruciale come laboratorio politico e istituzionale, nel quale si sperimentano modelli di governance capaci di coniugare efficienza, inclusività e trasparenza.

L’Unione europea e la distanza tra Bruxelles e i cittadini

L’Ue non è solo un insieme di trattati e istituzioni, ma un progetto politico che mira a costruire una democrazia sovranazionale, capace di superare i confini nazionali e promuovere valori condivisi. Attraverso il Parlamento europeo, le consultazioni pubbliche e la recente Conferenza sul futuro dell’Europa, l’Unione ha cercato di rafforzare il coinvolgimento diretto dei cittadini nelle decisioni politiche. Tuttavia, il cammino è tutt’altro che semplice. La distanza percepita tra Bruxelles e i cittadini, la complessità delle procedure decisionali e la frammentazione degli interessi nazionali pongono sfide significative. È proprio su questi nodi che interviene il contributo originale e interessante di Letizia Salvo.

Il libro non si limita alla teoria: è anche un invito all’azione. In proposito, uno degli aspetti più interessanti è l’approfondimento dedicato all’e-democracy, ovvero l’uso degli strumenti digitali per ampliare gli spazi di dialogo tra i cittadini e le istituzioni. Letizia Salvo illustra come la digitalizzazione stia trasformando il modo in cui si costruisce il consenso politico, rendendo la democrazia più accessibile e reattiva.

Secondo l’autrice, ci troviamo in un momento storico di fondamentale importanza per comprendere qual è il ruolo che l’Unione europea potrà avere nei prossimi anni. Il libro può essere una guida preziosa per ogni cittadino che vuole conoscere i propri diritti e guardare all’Unione europea come luogo democratico nel quale questi possono prendere forma. È possibile acquistare il libro al link della casa editrice.

Chi è l’autrice

Letizia Salvo è dottoressa di ricerca in Scienze politiche presso l’Università degli Studi di Messina. Si occupa di Diritto dell’Unione europea e principalmente di cittadinanza, democrazia partecipativa, e-democracy, leadership, governance e politiche europee, con attenzione alle questioni di genere e ai diritti umani. È formatrice esperta per la pubblica amministrazione.

Da sempre impegnata nel Terzo settore, ha ricoperto ruoli di rappresentanza internazionale nella formazione sociale e politica europea dei giovani.