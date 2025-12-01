 Qualità della vita, Messina sempre al 91esimo posto su 107 province

Marco Olivieri

lunedì 01 Dicembre 2025 - 09:55

La tradizionale classifica del Sole 24 Ore. Reggio maglia nera e città meridionali agli ultimi posti

L’annuale classifica del Sole 24 Ore delle 107 province. Messina rimane al 91esimo posto, Reggio maglia nera e città siciliane e meridionali agli ultimi posti. In testa Trento, Bolzano e Udine.

“La prima area metropolitana del Mezzogiorno, inteso nella sua accezione più ampia che comprende anche le isole, è Cagliari, che sale di cinque posizioni e si piazza 39ª, seguita da Bari (67ª, ma in calo di due posizioni), Messina (91ª), Catania (96ª, in calo però di 13 posizioni), Palermo (97ª)e Napoli (104ª) e Reggio Calabria, ultima per il secondo anno consecutivo”, ricorda la testata.

L’analisi su Messina, il sud in bassa classifica e i vertici al nord

La perfomance migliore per la provincia di Messina è per i medici di medicina generale: seconda in classifica per professionisti attivi ogni 10.000 abitanti. La peggiore, al 104esimo posto, per pagamenti delle fatture alla scadenza. E non è molto rassicurante. Ricchezza e consumi perde sei posizioni e si trova al 97esimo posto. Affari e lavoro guadagna due posti e ora è al 99esimo. Giustizia e sicurezza: salto di venti posizioni ed è al 47esimo. Demografia e società, mentre la popolazione invecchia, è al 92esimo, scendendo di dieci punti. Ambiente e servizi 89esimo posto, con una crescita di nove posizioni. Per cultura e tempo libero, la città metropolitana si piazza al 48esimo posto, con una crescita di sette punti.

I vertici della qualità della vita si trovano al nord. Scrive il “Sole 24 Ore”: “Trento è la punta di un iceberg che poggia sulla solidità dell’arco alpino. Sul podio dell’edizione 2025, salgono anche Bolzano (già cinque volte prima, l’anno scorso era terza) e Udine, vincitrice dell’edizione 2023. Il territorio altoatesino viene spinto in seconda posizione dalle performance in «Affari e lavoro» e dai primati in alcuni importanti indicatori tra cui il quoziente di natalità (i nuovi nati ogni 1000 abitanti sono 8,4 contro i 6 della media nazionale). Udine, invece, è nella top 10 della classifica che misura la qualità di «Ambiente e servizi», terza per densità di impianti fotovoltaici. La top 10 è tutta settentrionale e premia, come spesso accade nella “bilancia” dei 90 indicatori, piccole province come Bergamo (vincitrice nel 2024, ora al 5° posto), Treviso, Padova (che ritorna tra le teste di serie dopo 30 anni di assenza: era nona nel 1994) e Parma. E segna il ritorno all’apice della classifica generale anche delle grandi aree metropolitane come Bologna e Milano, rispettivamente al 4° e all’8° posto, in testa per «Demografia, società e salute», la prima e per «Ricchezza e consumi» e «Affari e lavoro» la seconda”.

Il tema è sempre quello, insomma, della necessità di creare lavoro nel Messinese. Con in primo piano una rigenerazione sociale ed economica. Una priorità in tempi brevi e lunghi. E le classifiche della qualità della vita, assieme all’esigenza di una valorizzazione dell’ambiente e di una società su misura di bambini e anziani, e non solo, ce lo ricordano.

Foto di Rosario Lucà

