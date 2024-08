“Quella volta in cui la Vara passò dal porto” VIDEO

La parola ad Antonino Campanella, memoria storica della manifestazione

MESSINA – “All’età di otto anni portavo l’acqua ai tiratori. E la Vara mi è rimasta nel cuore. Sono stato capo corda, secondo la tradizione di famiglia, e solo problemi di salute mi hannmo fermato. Ma la seguo con la passione di sempre”. Antonino Camapanella è una memoria storica della manifestazione e racconta di quando, circa 60 anni fa, per i lavori in via Garibaldi la Vara passò dalla cortina del porto.Oggi la sua preoccupazione è che ci sia un ricambio generazionale.

