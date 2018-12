Tanto rumore per nulla: isola in via dei Mille? Scaricabarile Giunta-Consiglio

Tanto rumore per nulla. O almeno così sembra. La querelle decennale sull’isola pedonale anche quest’anno si appresta a finire così come nei precedenti.

In pole position c’è l’isola di via dei Mille, sebbene nessuno voglia assumersi la piena responsabilità, né l’amministrazione né il consiglio comunale.

Si è accumulato troppo ritardo rispetto anche alla nuova proposta presentata da 16 consiglieri comunali (isola nel viale S. Martino) e disconosciuta dagli stessi poche giorni dopo. L’ipotesi assai bizzarra votata nella seduta della scorsa settimana e in attesa del parere del dirigente Pizzino (metà viale S. Martino solo lato monte e via dei Mille), come prevedibile non è di semplice attuazione soprattutto per motivi di viabilità, perché bloccherebbe l’asse nord-sud.

Nel corso della seduta di giunta ieri sera si è preso atto proprio di queste difficoltà e l’idea che si è fatta strada e con ogni probabilità sarà trasmessa al Consiglio per votarla domani è il ritorno al passato: via dei Mille (dall’incrocio con la Santa Cecilia fino alla Tommaso Cannizzaro). Vengono considerate isola anche le perpendicolari alla via dei Mille sebbene in realtà è sempre stato così, dal momento che se chiudi al transito la strada anche le altre diventano “cieche”, non sono percorribili.

In sintesi tante polemiche e discussioni per ritornare al punto di partenza con l’aggravante che l’Aula non vuol prendersi la responsabilità unica della decisione e lo stesso non vuol fare la giunta.

Finora la responsabilità della decisione e del provvedimento è sempre stata dell’amministrazione, che però in queste settimane aveva aperto alle proposte del Consiglio comunale con conseguenze a dir poco esilaranti.

I consiglieri infatti hanno preferito non decidere rinviando alla giunta una proposta che sembrava dover comprendere “capre e cavoli” ma che difficilmente avrebbe ottenuto il placet del dirigente alla viabilità.

L’amministrazione è intenzionata quindi a proporre la versione di isola in via dei Mille ampliata alle stradine perpendicolari (come di fatto sempre accaduto) ma il Consiglio, pur prendendone atto non vuole essere il responsabile unico del voto.

Intanto domani sarà già 5 dicembre….

Rosaria Brancato