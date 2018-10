Sanità, è ancora polemica. Antonio De Luca: "Razza dia risposte"

Ancora polemica sulla sanità siciliana e, in particolare, nel messinese. Continua a far discutere la situazione dei presidi ospedalieri, una questione sulla quale è intervenuto anche il deputato regionale M5s Antonio De Luca.

“La regione siciliana effettui tagli sugli sprechi reali, e ve ne sono, non sulla sanità –dichiara De Luca- Ci sono aree, come quelle dei Nebrodi dove i cittadini non so vedono garantiti i LEA, i livelli essenziali di assistenza perché mancano uomini e strumenti. Pochi giorni fa, a causa di un concomitante guasto delle TAC degli ospedali di Milazzo, Patti e Sant’Agata di Militello, dei pazienti con fratture ossee provenienti da San Fratello e Rocca di Caprileone sono stati costretti ad ulteriori lunghe peripezie prima di essere assistiti a Barcellona Pozzo di Gotto, in una struttura peraltro priva del reparto di ortopedia. Così non può più andare, l’assessore Razza dia delle risposte immediate”.

De Luca ha poi aggiunto di aver segnalato più volte le criticità della rete di emergenza urgenza senza tuttavia aver ricevuto risposta. “L’abbiamo fatto presente in ogni modo con interpellanze, interrogazioni e dichiarazioni ai media locali –dichiara De Luca- Ma niente, nessuna risposta. Ci sono aree della Sicilia dove alle già complicate condizioni viarie non possono aggiungersi disagi per una sanità carente”.

Mobilitazioni anche sul fronte della possibile soppressione del PTE di Torregrotta e sul declassamento della postazione 118 di Saponara. Nel tirreno si era richiesto a gran voce di rivedere la bozza del “Documento metodologico per la riorganizzazione del Sistema di Rete dell’Emergenza–Urgenza della Regione Siciliana” tenendo conto delle criticità dei territori interessati. Da Torregrotta giunge adesso una richiesta di audizione urgente alla sesta commissione parlamentare per discutere del tema, la richiesta presentata dal sindaco Ximone è stata effettuata anche a nome dei sindaci di Saponara, Condrò, Gualtieri Sicaminò, Monforte San Giorgio, Pace del Mela, Valdina, Venetico e Villafranca Tirrena.