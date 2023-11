Questura di Messina: arriva il funzionario Sofia, esperto in "grandi eventi" - Tempostretto

Il benvenuto in via Placida del vice questore aggiunto Giuseppe Sofia

La Questura di Messina accoglie il vice questore aggiunto della Polizia di Stato Giuseppe Sofia. Il nuovo funzionario è stato ricevuto ufficialmente dalla Questora Gabriella Ioppolo che lo ha

presentato al team di funzionari di via Placida.

La carriera



Nei ruoli della Polizia dal 2013 il dottor Sofia, dopo aver frequentato il corso di formazione

per funzionari con tirocini Roma e Milano, è stato assegnato alla Questura di Enna come dirigente dell’U.P.G.S.P. e successivamente di vice capo di Gabinetto. Nel 2017 è stato nominato Capo di Gabinetto della Questura di Enna. Qui è stato impegnato in particolare nell’organizzazione di servizi in eventi e manifestazioni pubbliche, come la storica visita di Papa Francesco a Piazza Armerina del settembre 2018.

Gli atleti paralimpici nelle Fiamme Oro

Nel 2019 ha prestato servizio presso l’Ufficio per l’Amministrazione Generale, in diretta collaborazione con l’Ufficio Legislativo del Dipartimento della Pubblica Sicurezza. Nell’espletamento di tale attività di supporto, il dottor Sofia ha collaborato all’analisi e all’elaborazione di numerosi provvedimenti normativi di interesse della Polizia, tra i quali si segnalano il così detto correttivo al riordino delle carriere delle forze di polizia e il decreto in materia di assunzione di atleti paralimpici nel gruppo sportivo Fiamme Oro.