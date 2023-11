Questura di Messina, in pensione Pirrotti e Mira - Tempostretto

In quiescenza due delle colonne storiche della Polizia nel messinese

MESSINA – Commosso saluto alla Questura di Messina per il pensionamento dei commissari capo Cettina Pirrotti e Gaetano Mira, ad oggi rispettivamente dirigenti dei commissariati sezionali Messina Nord e Messina Sud, dal 1 novembre in quiescenza per i raggiunti limiti d’età (nella foto con la Questora Gabriella Ioppolo e il vicario Antonio Borrelli).

“La dottoressa Pirrotti e il dottor Mira sono stati per la Questura di Messina un esempio di grande professionalità, dedizione istituzionale ed eccezionali doti umane, consentendo il perseguimento di grandi obiettivi ed importanti risultati per la Questura e, in generale, per la Polizia di Stato”, ha commentato Ioppolo.

La dottoressa Pirrotti, originaria di Capo d’Orlando, è in servizio dal 1986. Nel ’91 entra a far parte della famiglia della Questura di Messina, in città, in provincia e nelle sezioni di polizia giudiziaria. Da ultimo promossa Commissario Capo, si è sempre distinta per la sincera vicinanza ai colleghi, la grande dedizione al lavoro e il profondo spirito di abnegazione, recita un comunicato ufficiale di via Placida.

Il dottor Gaetano Mira è in servizio dall’anno 1992, quando era in servizio al Reparto Mobile di Torino. Nel 1994 è assegnato al Commissariato di Barcellona Pozzo di Gotto e negli anni anche a Messina come comandante della Squadra Nautica. Punto di riferimento per il personale, il dottor Mira ha guidato il Commissariato apportando notevoli migliorie e facendosi apprezzare dai colleghi per la sua costante disponibilità ed ultratrentennale esperienza.

Con profonda stima, il Questore e tutti i colleghi della Polizia di Stato augurano ai colleghi di trascorrere serenamente la meritata quiescenza, ringraziandoli ancora una volta per il servizio reso, la vicinanza ai cittadini ed i risultati che hanno contribuito a realizzare.