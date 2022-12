Raccolta fondi Messina Rugby, ultimi giorni per sostenere il progetto - Tempostretto

La raccolta fondi si concluderà il 13 dicembre, esiste la possibilità di vedersi cofinanziato il progetto

MESSINA – Valore dello sport e tutela della salute dei giovani al centro del progetto vincitori del bando “Io Gioco Davvero”, rivolto alle Associazioni Sportive Dilettantistiche attive su tutto il territorio nazionale. La raccolta fondi è online sulla piattaforma (clicca per sostenere il progetto) Produzioni dal Basso.

Il Messina Rugby è stato accompagnato da Produzioni dal Basso attraverso un periodo di formazione sui temi del crowdfunding e della comunicazione, dopodichè ha lanciato ufficialmente la raccolta fondi, attive fino 13 dicembre: se, attraverso le donazioni, raggiungerà il traguardo del 50% dei fondi raccolti, il progetto sarà cofinanziato dalla Chiesa Avventista con un contributo a fondo perduto pari al rimanente 50% del budget.

Il progetto “Rugby (davvero) per tutti”

L’Asd Messina Rugby a Messina con il progetto “Il Rugby (davvero) per tutti”, propone una serie di opportunità rivolte a 40 minori potenzialmente soggetti a situazioni di esclusione e discriminazione (minori stranieri non accompagnati, con disabilità intellettivo-relazionali, con problemi giudiziari, con situazioni familiari e/o socio-economiche disagiate): i giovani saranno inclusi in diverse squadre, dove potranno conoscerei valori dello sport e dello stare insieme. Inoltre i ragazzi saranno coinvolti anche nella partecipazione a eventi sportivi, gare e campionati, come il Torneo Internazionale Città di Benevento 2023. Il progetto prevede anche una serie di conferenze per sensibilizzare intorno alla valenza dello sport e momenti aperti alla cittadinanza per facilitare le interazioni e gli scambi inter-personali e tra gruppi.

