Raciti: "Abbiamo un blasone e una città da salvaguardare" - Tempostretto

L'allenatore del Messina alla vigilia dell'andata contro la Gelbison preannuncia che ci saranno tre assenti: lo squalificato Celesia e due infortunati

Mister Ezio Raciti sulla doppia sfida contro la Gelbison e l’importanza del supporto dei tifosi

MESSINA – Vigilia dell’ultima trasferta stagionale, la squadra è già in viaggio per Agropoli dopo l’allenamento di stamattina, mister Ezio Raciti al termine ha tenuto la conferenza stampa in cui ha sottolineato l’importante della partita: “Una partita come questa, un playout, – ha esordito l’allenatore – sfugge dal contesto normale di una partita di campionato. La Gelbison ha cambiato allenatore e modello di gioco, non sarà dunque veritiero il precedente. Poi l’aspetto emotivo e nervoso è predominante, basta avere dei concetti da applicare in campo”.

Come affrontare la doppia sfida con la Gelbison

“Non credo che sia fondamentale o decisiva la partita di domani, è sicuramente una partita da affrontare in 90 minuti dove conta il risultato positivo. Non possiamo permetterci di gestire i 180 e dobbiamo ottenere il massimo già nei primi novanta. Credo che l’avversario abbia voglia come noi di incidere sulla prima partita. Saranno due partite diverse, non so come l’hanno preparata e che tipo di tensione vivono. In campo le motivazioni sono uguali per entrambe le squadre noi abbiamo un blasone e una città da salvaguardare. In campo credo ci sarà un contrapporsi di aggressività”.

La situazione in casa Messina, tre gli assenti

“Il gruppo si è allenato bene con professionalità attenzione e voglia di prendere il risultato che speriamo ci porti alla salvezza che sul campo abbiamo dimostrato di meritarci. Quanto fatto nelle partite precedenti non conta più, dobbiamo giocarcela come fosse una finale. Dal percorso fatto in precedenza dobbiamo solo portarci l’identità che abbiamo e la consapevolezza di essere una squadra forte.

I calciatori sono tutti disponibili tranne Mallamo, che è fermo da un po’ ormai, e Versienti, che ha avuto un problema alla caviglia. Più ovviamente Celesia che è squalificato. Per il resto chi magari è in migliori condizioni chi un po’ meno sono tutti disponibili. La tensione c’è per tutti, ma ho detto a tutti di non farci prendere dall’ansia che ci consuma tutte le forze”.

Le probabili formazioni al “Guariglia”

Tra i pali Ermanno Fumagalli, difesa a quattro con Berto a destra, in mezzo Ferrara e Ferrini, a sinistra Trasciani per sostituire Celesia e Versienti che pure si sarebbe potuto adattare in quel ruolo. In mediana dovrebbero trovare posto Fofana e Fiorani, quest’ultimo schierato titolare nelle ultime due sembra il profilo migliore per sostituire Mallamo. Sugli esterni Kragl a destra e Ragusa a sinistra. Coppia offensiva la solita con Ibouharima Balde sottopunta alle spalle di Perez.

Il neo allenatore Giuseppe Galderisi potrebbe cambiare, ma nell’ultima di campionato contro il Monopoli ha schierato un 3-4-3 con Anatrella in porta e la difesa a tre composta da Loreto, Granata e Marong. In mediana Fornito e Uliano, con Nunzuante a destra e Correnti a sinistra a percorrere le fasce a tutto campo. In attacco Caccavallo e Kyeremateng, con a supporto De Sena.

