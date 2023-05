Raciti: "In campo propositivi e aggressivi per cercare la vittoria" - Tempostretto

Alla vigilia di Messina-Gelbison esiste un solo risultato possibile. Il mister: "Dobbiamo ringraziare i tifosi e conosco un solo modo: la vittoria"

MESSINA – Alla vigilia della vera finale che attende il Messina le parole del tecnico Ezio Raciti sono chiare: “Si può parlare tanto, di tutto, ma l’unica cosa è che domani siamo artefici del nostro destino e sappiamo che se vinciamo siamo salvi, dobbiamo fare una partita all’attacco e dobbiamo vincere”.

In vista del ritorno dello spareggio salvezza, che vedrà la Gelbison ospite al “Franco Scoglio”, l’allenatore del Messina promette una squadra combattiva che guarderà solo al proprio disinteressandosi di ciò che vorrà fare l’avversario. Dalle ore 15 di sabato infatti il Messina avrà un solo risultato utile, vincere, e un solo obiettivo, la salvezza.

L’atteggiamento del Messina

“Dobbiamo avere cattiveria quando non siamo in possesso palla e giocare con calma quando invece l’abbiamo. Abbiamo una sola condizione: vincere. Questa settimana ho lavorato tanto sull’aspetto della serenità, questa squadra ha fatto un percorso importante e se all’inizio ci avessero detto che avremmo avuto la possibilità di salvarci nell’ultima davanti ai nostri tifosi avrei firmato. Mettiamo tutto quello che abbiamo in campo perché dobbiamo vincere”.

Possibili protagonisti?

“Le condizioni fisiche a parte i due infortunati recenti, Mallamo e Versienti, e quelli infortunati da più tanto che non saranno convocati, a cui aggiungo Celesia squalificato, è che sono tutti convocati e sono tutti in condizione di fare i 90 minuti. Queste però sono partite che si giocano sotto l’aspetto nervoso, non nel senso del nervosismo ma dei nervi. Questa squadra ha attributi e l’ha dimostrato. Se ho pensato o provato altre soluzioni? Non lo dico, non è per mancanza di rispetto verso il vostro lavoro, ma se pensassi una cosa del genere è per sorprendere gli avversari e se lo dico loro lo saprebbero”.

Sui tifosi

“I tifosi, da quando si sono avvicinati hanno sempre vinto, sono stati encomiabili. Anche quando abbiamo perso hanno avuto la forza di sostenerci. Alcuni che ho incontrato sono fiduciosi e sono con noi, domani va molto al di là della semplice partita di calcio, ci sono tifosi da ringraziare e l’unico modo che conosco è quello della vittoria“.

Cosa farà la Gelbison?

“Modificherà qualcosa, loro sono una squadra diversa da quella incontrata in campionato e anche nelle ultime partite. Hanno preso un allenatore bravo e capace che gli ha dato identità, cambiando anche modulo e uomini. Noi dobbiamo essere propositivi, aggressivi e arrabbiati da morire per cercare la vittoria, questa sarà la nostra tattica. Dobbiamo trovare motivazioni in modo intrinseco e lavorare per chi ci vuole bene e dargli soddisfazione”.

