Raddoppio Messina – Catania. Avanzamento record sulla tratta Giampilieri – Fiumefreddo

Lo scavo nella galleria Sciglio
Proseguono a pieno ritmo le attività di scavo nella Galleria Sciglio, lunga 9,25 km, dove è stato raggiunto un avanzamento di 39,5 metri in sole 24 ore grazie all’operatività delle Tbm (Tunnel boring machine, la talpa meccanizzata) e al coordinamento delle attività in campo.
“Un risultato – dice Italferr – che testimonia ancora una volta l’efficienza delle tecnologie impiegate e la determinazione di tutte le squadre coinvolte nel progetto. Ogni metro scavato è un passo avanti verso la realizzazione di un’infrastruttura strategica per il Paese”.