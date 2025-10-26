 Raddoppio Messina - Catania. Avanzamento record sulla tratta Giampilieri - Fiumefreddo

Redazione

domenica 26 Ottobre 2025 - 07:17

Lo scavo nella galleria Sciglio

Proseguono a pieno ritmo le attività di scavo nella Galleria Sciglio, lunga 9,25 km, dove è stato raggiunto un avanzamento di 39,5 metri in sole 24 ore grazie all’operatività delle Tbm (Tunnel boring machine, la talpa meccanizzata) e al coordinamento delle attività in campo.

“Un risultato – dice Italferr – che testimonia ancora una volta l’efficienza delle tecnologie impiegate e la determinazione di tutte le squadre coinvolte nel progetto. Ogni metro scavato è un passo avanti verso la realizzazione di un’infrastruttura strategica per il Paese”.

