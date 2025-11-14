Raddoppio Messina – Catania. Galleria Sciglio, avanzamento di quasi 40 metri in 24 ore

Scavi con velocità da record

Proseguono a pieno ritmo le attività di scavo nella Galleria Sciglio, lunga 9,25 km, dove è stato raggiunto un avanzamento di 39,5 metri in sole 24 ore grazie all’operatività delle Tbm (Tunnel boring machine, in italiano talpa meccanica) e al perfetto coordinamento delle attività in campo.

Un risultato che testimonia ancora una volta l’efficienza delle tecnologie impiegate e la determinazione di tutte le squadre coinvolte nel progetto del raddoppio ferroviario Messina – Catania, la tratta di completamento compresa tra Giampilieri e Fiumefreddo.

I NUMERI DEL PROGETTO:

Costo: L’investimento complessivo per la sola tratta Giampilieri-Fiumefreddo ammonta a circa 2,3 miliardi di euro .

L’investimento complessivo per la sola tratta Giampilieri-Fiumefreddo ammonta a circa . Obiettivo: Una volta ultimato l’intero asse, si stima una riduzione del tempo di percorrenza tra Messina e Catania di circa 30 minuti , dalle attuali 1 ora e 15′ fino a 45 minuti.

Una volta ultimato l’intero asse, si stima una riduzione del tempo di percorrenza tra Messina e Catania di circa , dalle attuali 1 ora e 15′ fino a 45 minuti. Fine Lavori: La conclusione dei lavori per la tratta Giampilieri-Fiumefreddo è prevista orientativamente tra il 2029 e il 2030.

LA SFIDA INGEGNERISTICA TAORMINA-GIAMPILIERI

Il tratto Taormina-Giampilieri, in particolare, rappresenta una delle sfide ingegneristiche più complesse. Questo lotto, del valore di circa un miliardo di euro, prevede la realizzazione di una nuova linea ferroviaria di circa 28,3 chilometri.

Il tracciato si sviluppa prevalentemente in galleria (35 km su 42 km complessivi) e, rispetto alla linea esistente, si allontana in gran parte dalla costa. L’opera include la costruzione di sei gallerie a doppia canna e sette viadotti ed è realizzata dal Gruppo Webuild (capofila) in consorzio con Impresa Pizzarotti.