Raffa e Ferrara conquistano due bronzi per l’Unime ai Criteria Nazionali Giovanili

Le due sul terzo gradino del podio sabato nei 100 metri rana e 100 farfalla dove Ferrara fa segnare il nuovo record regionale

RICCIONE – Terza giornata ai Criteria Nazionali Giovanili e arrivano altre due medaglie per l’Unime. Dopo l’oro di Arcudi nei 50 farfalla nella giornata di sabato Silvia Raffa, Juniores, ha conquistato il bronzo nei 100 rana col tempo di 1’09″86. Poco dopo è toccato alle compagne Sabrina Ferrara ed Emma Arcudi scendere in vasca nei 100 farfalla, entrambe avevano un tempo di iscrizione da possibile podio e le due hanno chiuso rispettivamente in 59″37 e 59″51 in terza e quarta posizione tra le Cadette in tutta Italia. Migliorandosi entrambe sono scese sotto il precedente record regionale di Arcudi, ma avendo nuotato un tempo più basso è Sabrina Ferrara la nuova detentrice del primato siciliano Cadette e anche Seniores.