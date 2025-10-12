Rally Taormina, chiuse le iscrizioni si corre il prossimo weekend

Si corre il 17 e il 19 ottobre, partenza e arrivo all'inizio del Corso di Taormina

TAORMINA – Come l’attesa cresce l’impazienza per il Rally di Taormina 2025, che quest’anno è accolto nuovamente nel cuore della perla dello Jonio in un periodo di alta stagione dal 17 al 19 ottobre. Venerdì 10 ottobre è scaduto il termine ultimo per iscriversi alla competizione organizzata da New Turbomark Rally Team sul versante jonico della provincia di Messina.

Partenza ed arrivo all’inizio del Corso di Taormina costituiscono due momenti di assoluta importanza che riportano la gara nel cuore della cittadina famosa nel mondo. Sarà quinto appuntamento della Coppa Rally di 9^ zona, ultimo prima della finale di Coppa Italia Rally prevista a Messina a novembre, ultimo round stagionale di Campionato Siciliano a coefficiente aumentato 1.5, sia per auto moderne, sia per auto storiche.

Crescente l’interesse per la novità dello shakedown in notturna nella serata di venerdì 17 ottobre e poi sabato 18 la prova spettacolo a Roccalumera e il ritorno, dopo diversi anni, della PD “Alì”. Ci saranno ospiti illustri e presenze importanti al Rally di Taormina, come si conviene ad una gara dalla forte storia che si sviluppa in un territorio ad alta vocazione sportiva in genere e rallistica in particolare. Lo start sarà proprio dalla Piazza Vittorio Emanuele di Taormina sabato 18 ottobre alle 14.31 e subito tre crono: due passaggi sulla “Scifi Limina” di 8 Km, con passaggi alle 1513 e 19.18, mentre alle 16.21 ci sarà la “Roccalumera” concentrato ad altissima emozione da 1,6 Km, nel centro per diversi anni sede della Delegazione Regionale ACI Sport sotto la guida del compianto ma sempre presente Daniele Settimo.

“L’intero territorio jonico si sente culla del rally che il nostro sodalizio ha restituito al suo pubblico ed alla sua storia – afferma Claudio Zagami, Presidente New Turbomark Rally Team – la collaborazione con i sindaci dei comuni interessati, con la Città Metropolitana di Messina e con la Regione Siciliana ne sono certamente una conferma. Avremo il privilegio di avere tutti i rappresentati delle Amministrazioni, unitamente a quelle dei partner privati ed a quelli della nostra Federazione, presenti ai vari momenti dell’evento che nel week end del 19 ottobre accenderà i riflettori sullo spettacolo della Coppa rally di Zona e della serie siciliana”. Se per la città capitale del turismo è alta stagione, altrettanto si registra in tutte le strutture ricettive della zona che tornano al “tutto esaurito” per i giorni della gara.