Rapina a Rometta, i fratelli Melis al confronto col giudice - Tempostretto

Domani l'interrogatorio dei fratelli arrestati per aver strappato una catenina d'oro

MESSINA – Domattina alle 8.30 sono attesi al confronto col giudice i fratelli messinesi arrestati con l’accusa di essere gli autori della rapina in un bar risalente alla scorsa estate a Rometta. Alessio Melis (46 anni) e Gianluca Melis (48) compariranno davanti al Giudice per le indagini preliminari Ornella Pastore per rispondere all’interrogatorio di garanzia accompagnati dal difensore, l’avvocato Giovanni Caroè. Durante il faccia a faccia potranno scegliere di tacere, avvalendosi della facoltà di non rispondere, o rispondere per difendersi, fornendo la propria versione, o confessare.

I due sono stati arrestati lo scorso 30 novembre dai Carabinieri dopo la minuziosa analisi dei filmati delle telecamere di sorveglianza. Entrambi hanno precedenti e anche per questo, malgrado la mascherina, l’autore materiale dell’irruzione nel locale è stato riconosciuto. Il fratello è invece accusato di aver fatto da “palo”. Contro di loro anche altri indizi, venuti fuori durante le indagini, coordinate dal sostituto procuratore Roberto La Speme.

L’episodio è avvenuto lo scorso 13 agosto, a Rometta Marea. Un uomo ha fatto irruzione in un bar del centro, con un coltello in mano. Il volto irriconoscibile, tra mascherina chirurgica e berretto con visiera, è fuggito dopo aver afferrato una collana d’oro al titolare grazie al complice che lo aspettava fuori, a bordo di un’auto. Pensavano forse di averla fatta franca. Ma sono stati individuati, rintracciati e rinchiusi in carcere.