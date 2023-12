Rapina in un bar, arrestati due fratelli - Tempostretto

L'episodio è avvenuto lo scorso 13 agosto a Rometta Marea e i carabinieri hanno utilizzato nelle indagini le telecamere

ROMETTA MAREA – È entrato con un coltello in un bar. Il volto irriconoscibile, tra mascherina chirurgica e berretto con visiera, ed è fuggito dopo aver afferrato una collana d’oro al titolare. Un complice lo attendeva in auto. L’episodio è avvenuto lo scorso 13 agosto, a Rometta Marea, in un bar del centro. E oggi i carabinieri, a conclusione delle indagini, hanno arrestato due fratelli messinesi, di 46 e 48 anni, già noti alle forze dell’ordine.

Il primo è accusato di essere stato l’autore della rapina e il secondo di essere stato il complice. Nelle indagini, è stato importante l’uso delle telecamere.