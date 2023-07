Rds ancora in diretta da Messina a settembre, questa volta da Torre Faro VIDEO - Tempostretto

Non sarà più piazza Cairoli ad ospitare il gabbiotto della radio italiana ma piazza dell’Angelo nel villaggio di Capo Peloro

MESSINA – Ancora settimane di dirette radiofoniche da Messina: Rds trasmetterà da Torre Faro dal 28 agosto al 9 settembre. Un programma nella fascia oraria della mattina e uno nel primo pomeriggio, come era già avvenuto nel mese di maggio da piazza Cairoli.

Questa volta però la location che ospiterà le trasmissioni sarà Torre Faro e precisamente la piazzetta dell’Angelo, a pochi passi dalla chiesa del villaggio.

Ad annunciarlo è stato il sindaco di Messina Federico Basile dal palco dell’Rds Summer Festival. Alla fine della seconda e ultima serata di concerto sotto il Pilone il primo cittadino ha raggiunto sul palco i conduttori Rossella Brescia, Sergio Friscia e Baz per salutare in pubblico messinese e svelare le date e il luogo dell’evento previsto per la fine dell’estate.





