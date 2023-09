Rds torna a Messina: Guerrini e Lanfranchi Show tutti i pomeriggi in diretta da Torre Faro VIDEO - Tempostretto

Dopo la settimana a piazza Cairoli a giugno sono tornati: "Avevamo assaggiato di tutto, ma rifacciamo volentieri il giro"

servizio di Silvia De Domenico

MESSINA – Ripartono le dirette radiofoniche da piazza Dell’Angelo a Torre Faro. Dopo le trasmissioni mattutine del duo Anna Pettinelli e Sergio Friscia (vedi qui l’intervista) sono sbarcati a Capo Peloro Roberta Lanfranchi e Claudio Guerrini. Con il loro show di Rds intratterranno il pubblico nella piazza principale del paese tutti i pomeriggi dalle 15 alle 19.

“Aspettiamo grandi e piccini. Venite a trovarci e troverete tanti gadget simpatici, come gli aquiloni”, con queste parole i due conduttori di Rds salutano il pubblico e i lettori di Tempostretto. Dopo la settimana di trasmissioni in diretta da piazza Cairoli a giugno sono tornati in città e sono pronti ad assaggiare nuovamente granite e piatti tipici. “Abbiamo provato di tutto, ma rifacciamo molto volentieri il giro”, raccontano sorridendo. Ecco la prima delle sei puntate vista mare.