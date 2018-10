Acquistare una casa: cosa controllare e i vantaggi del bonus prima casa

Passano gli anni, passano le generazioni e molti degli aspetti della società che conosciamo vanno incontro ad un cambiamento: tutto ciò è legato al naturale evolversi delle cose, nell’ottica di un mondo sempre più liquido e con meno certezze rispetto a prima.

Eppure, in questo mix di aspetti che si mescolano e che mutano, se ne trovano alcuni che hanno resistito al cambiamento. Tra queste certezze è sempre presente il mattone, perché ancora oggi la casa viene considerato come il bene più prezioso in assoluto.

Avere un luogo tutto nostro dove rifugiarsi, infatti, è visto come un elemento fondamentale da tutte le famiglie. Di riflesso, quando si decide di acquistare un immobile, ecco che emergono una serie di fattori molto importanti da considerare.

Gli elementi da controllare prima dell’acquisto

Prima di acquistare una casa, conviene sempre spendere del tempo e delle energie per sincerarsi che si tratti di un buon affare e, considerato il costo degli immobili, in questa fase non viene perdonato alcun errore o distrazione.

Tra i fattori più rilevanti per compiere un buon acquisto, troviamo i controlli fisici sull’immobile. Ciò vuol dire che bisogna provvedere, con l'aiuto di un esperto, a controllare lo stato della casa, del tetto e degli impianti.

La perizia, non a caso, è uno step indispensabile per avere una chiara prospettiva del valore della casa, per poter così valutare oggettivamente il prezzo di vendita.

Un altro elemento chiave sono gli accertamenti sul proprietario, così da capire se esistono dei pendenti giudiziari o delle possibili recriminazioni sulla casa da parte di istituti di credito.

Si chiude con il controllo di una serie di documenti: fra questi si trovano le planimetrie catastali e i documenti urbanistici, per eliminare ogni dubbio su una qualsiasi violazione o abuso edilizio.

Assicurazione e bonus prima casa 2018

Quando si muove un passo importante come l’acquisto di un immobile, ci si deve coprire le spalle da eventuali problemi o incidenti. Ecco perché bisogna sempre proteggere il proprio investimento e fare affidamento sulla certezza di una compagnia assicurativa (come ad esempio Groupama) stipulando una polizza per la casa. Alla luce dei dati di settore attuali questa sembra essere una procedura spesso sottovalutata: secondo le rilevazioni ufficiali, solo il 40% delle famiglie stipula una polizza assicurativa per la propria abitazione.

Va poi approfondito il tema del bonus prima casa 2018, il quale consente di accedere ad una serie di agevolazioni fiscali come ad esempio l’imposta di registro al 2% e le riduzioni dell’Iva al 4%.

In sintesi, comprare la prima casa è un’operazione che va fatta con cognizione di causa: occorre proteggere questo investimento e sfruttare i bonus fiscali presenti per chi compra la prima casa.