Il valore delle certificazioni informatiche. Corsi specializzati al centro BF2

Agli inizi deglli anni ‘80 nelle nostre case cominciavano a far capolino i primi Home Computer, destinati a far breccia nei cuori di tanti giovanissimi che li avrebbero usati per lo più per giocare ai videogames. Tra questi ragazzi poi se ne sarebbero andati a distinguere alcuni che, chiusi nei loro garage, circa 30 anni dopo avrebbero determinato le sorti digitali di tutti noi, contribuendo in maniera significativa al sorgere di innumerevoli nuove figure professionali.

Nel panorama lavorativo inizialmente non vi erano strumenti adeguati per i datori di lavoro per selezionare il candidato più adatto con cognizione di causa: con un pizzico di fortuna al colloquio bastava tirar fuori, al momento giusto, qualcosa dal gergo tecnico informatico et voilà, la prima impressione è quella che conta.

Ad oggi, le cose sono cambiate: esistono degli standard che permettono alle aziende, ma soprattutto ai candidati, di valutare il proprio potenziale informatico: le certificazioni. Ad oggi, la quasi totalità dei più importanti brand dell’Information Technology, crea e mette a disposizione di chiunque degli esami da svolgere in ambienti controllati con cui valutare le proprie competenze nella specifica tecnologia di interesse..

A Messina esiste un solo centro di formazione abilitato all’erogazione di questi esami: la BF2 Corsi di informatica. Si tratta di un Centro Esami Autorizzato Pearson VUE, l’ente internazionale scelto da marchi come Microsoft, Cisco, Oracle -per citarne alcuni- per erogare i propri esami di certificazione. Se si è anche solo appassionati, o diplomati o laureati in discipline tecniche, persino già avviati professionalmente, con un minimo di nozioni di inglese, alla BF2 si potrà usufruire di corsi di formazione come Programmazione JAVA, C#, amministrazione di Linux, Windows Server, gestione delle reti con apparati Cisco, Sicurezza IT, per essere pronti per affrontare gli esami tecnici di certificazione, erogati in sede.

