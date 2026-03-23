 Referendum, a Messina affluenza al 47,88% e in vantaggio i no. In aggiornamento

Referendum, a Messina affluenza al 47,88% e in vantaggio i no. In aggiornamento

Redazione

Referendum, a Messina affluenza al 47,88% e in vantaggio i no. In aggiornamento

lunedì 23 Marzo 2026 - 16:12

Tra exit poll e sezioni scrutinate, il no avanti sui sì, i risultati dalle sezioni scrutinate per il referendum confermativo della riforma della giustizia

I primi risultati parziali del referendum, aggiornati da Eligendo alle 16.04 e riportati da Ansa, danno il no al 54,42& contro il 45, 58% del sì, a poco meno di un terzo delle sezioni scrutinate. I dati ufficiali sono consultabili sul portale elettorale del Comune di Messina. Anche in città, dalle prime sezioni scrutinate, 384 sezioni scrutinate su 776), il no prevale al 56,33% rispetto al 43,67% dei sì.

Ore 16.30: il sì è al 45,70% e il no è al 54.30%, Sezioni: 41.464 su 61.533.

A Messina affluenza al 47,88%

A Messina hanno votato al referendum confermativo della riforma costituzionale il 47,88% degli avanti diritto, ovvero 83.632 votanti su 174 .660 aventi diritto. L’ultimo dato risale allo scorso anno, in occasione del referendum abrogativo relativo a cinque quesiti referendari. Nel 2025 a Messina votarono il 23.59% degli aventi diritto.

Sezioni: 41.464 su 61.533, Sezioni: 41.464 su 61.533 (ore 16.30)

SINO
8.049.501 9.565.515
45,70% 54,30%

IN AGGIORNAMENTO

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