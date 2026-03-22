 Referendum giustizia, alle 12 ha votato a Messina quasi il 12%. In Italia si sfiora il 15%

Referendum giustizia, alle 12 ha votato a Messina quasi il 12%. In Italia si sfiora il 15%

Redazione

Referendum giustizia, alle 12 ha votato a Messina quasi il 12%. In Italia si sfiora il 15%

domenica 22 Marzo 2026 - 12:58

Ecco i primi dati nazionali e locali. Si vota oggi fino alle 23 e domani dalle 7 alle 15 in merito al quesito costituzionale

Il quesito costituzionale. Alle ore 12, al referendum costituzionale sulla giustizia, ha votato a livello nazionale il 14,8%, a Messina (fonte il Comune) affluenza dell’11.90%. Quasi il 12 per cento, dunque. Si vota oggi fino alle 23 e domani dalle 7 alle 15. E non è necessario il quorum.

Si tratta di “20.783 votanti su un totale di 174.660 elettori registrati fino a questo momento. Per confronto, nella consultazione referendaria del giugno 2025, alla stessa ora avevano già votato circa 9.500 elettori, pari al 5,45% degli aventi diritto, corrispondente al valore medio di affluenza registrato sui cinque quesiti referendari”, fa sapere il Comune.

I cittadini italiani sono chiamati a esprimersi sul referendum confermativo della legge costituzionale: “Norme in materia di ordinamento giurisdizionale e di istituzione della Corte disciplinare”.

Referendum giustizia, quesito

A Messina attivate 253 sezioni elettorali, oltre a nove seggi speciali, ciascuna con i rispettivi presidenti e scrutatori. Per le consultazioni risultano iscritti al voto 174.660 elettori. Lo comunica il Comune di Messina.

L’Ufficio elettorale del Comune di Messina ha provveduto alla sostituzione di 4 presidenti di seggio e 313 scrutatori, mentre ulteriori 13 presidenti sono stati surrogati dalla Corte d’Appello.

Le informazioni sul referendum giustizia

Il Comune di Messina mette a disposizione degli elettori “due strumenti digitali per agevolare l’accesso alle informazioni e ai servizi legati al voto. Attraverso il portale dedicato alle elezioni, gli elettori potranno consultare una guida sintetica, chiara e costantemente aggiornata. Il sito, sviluppato internamente dal Servizio Rtd del Comune, offre:

  • approfondimenti sul quesito referendario;
  • indicazioni pratiche su documenti, orari e modalità di voto;
  • informazioni sul rilascio delle tessere elettorali;
  • un design responsive, ottimizzato per smartphone, tablet e computer.

È inoltre attivo il servizio online “Dove Voto” che consente di individuare rapidamente il proprio seggio elettorale tramite:

ricerca per nome, cognome e codice fiscale;

visualizzazione su mappa geolocalizzata.

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