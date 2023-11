Reggio: al via l'avviso pubblico per contributi su asili nidi d’infanzia per l’anno 2023 - Tempostretto

Le domande devono essere presentate esclusivamente tramite piattaforma web dalle ore 08:00 del giorno 01/01/2024 alle ore 12:00 del giorno 31/01/2024

REGGIO CALABRIA – Sul sito del Comune di Reggio Calabria è stato pubblicato l’Avviso pubblico con il quale l’Ente intende potenziare l’offerta dei servizi educativi alla prima infanzia attraverso l’erogazione di contributi economici da destinare alle famiglie dei bambini frequentanti i nidi d’infanzia autorizzati al funzionamento del territorio comunale per l’anno 2023. Lo rende noto l’assessore alle Politiche sociali, Demetrio Delfino.

L’Avviso è finalizzato al potenziamento dell’offerta dei servizi educativi all’infanzia (3-36 mesi) e al sostegno economico delle famiglie dei bambini frequentanti i nidi d’infanzia del territorio comunale comunali e privati autorizzati al funzionamento nell’anno 2023, tramite l’erogazione di contributi economici. I soggetti beneficiari del contributo sono i nuclei familiari con minori a carico di età compresa tra i 3-36 mesi, residenti nel Comune di Reggio Calabria che hanno usufruito per l’anno 2023, di uno dei seguenti servizi ubicati nel territorio comunale: nidi d’infanzia comunali (Archi, Gebbione e Aziendale presso palazzo Ce.Dir.); nidi d’infanzia privati, autorizzati al funzionamento ai sensi del regolamento regionale.

“Si tratta – spiega l’assessore Delfino – di un ulteriore passo in avanti nella gestione degli strumenti di sostegno per le famiglie reggine. Con il bando di quest’anno riusciamo a dare una risposta più ampia, allargando a quasi un centinaio le posizioni utili per ricevere il contributo e raggiungendo quindi un numero superiore di famiglie. Un’attività che si inserisce nel più ampio programma di strumenti che l’assessorato ha messo in campo per sostenere le situazioni di fragilità economica e sociale, promuovendo, come in questo caso, un sostegno concreto per le famiglie della città”.

Il contributo erogato sarà concesso sulla base delle fasce ISEE del nucleo familiare. La domanda per l’accesso al contributo economico dovrà essere presentata dal genitore/tutore/affidatario del bambino frequentante i servizi educativi per la prima infanzia del territorio comunale.

Le domande di partecipazione devono essere presentate esclusivamente tramite piattaforma web dalle ore 08:00 del giorno 01/01/2024 alle ore 12:00 del giorno 31/01/2024. La piattaforma sarà messa a disposizione dal Comune di Reggio Calabria e sarà raggiungibile al seguente indirizzo: https://servizisociali.reggiocal.it/home